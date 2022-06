Notte prima degli esami: domani la prima prova di maturità

Questa sarà la magica (o per qualcuno infernale) notte prima degli esami. Ultime ore per ripassare, per studiare, per sperare che domani mattina la traccia del tema sia semplice. Sale la febbre della maturità anche per i giovani brianzoli. Saranno tantissimi quelli che domani mattina, mercoledì 22 giugno, sosterranno la prima prova d'esame. Il primo scritto dopo due anni di pandemia e di una "maturità ridotta" come è stata quella del 2020 e del 2021. Così che i maturandi ricominceranno a vivere le emozioni che da sempre costituiscono quello che, per molti, viene considerato il passaggio all'età adulta.

Le prove

Alle 8.30 si apriranno i cancelli e, armati solo di dizionario, gli studenti affronteranno al prima prova: il tanto temuto scritto di italiano. Sette le tracce corrispondenti alle tipologie di esame: analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità. Gli studenti avranno a disposizione sei ore. è prevista la consegna prima dello scadere del termine, a patto che siano passate almeno tre ore. Il 23 giugno - come ricorda il sito Skuola.net - ci sarà la seconda prova (questa scelta dai professori della materia di indirizzo collegialmente per ogni singolo istituto. Infine la prova orale: seguendo la lettera estratta durante la riunione plenaria di ieri, lunedì 20 giugno.

I titolo più gettonati

Intanto - come da tradizione - iniziano a circolare in rete le prime papabile tracce dello scritto di italiano. Tra i più gettonati Dante Alighieri (a settembre sono iniziate le celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte, Giovanni Verga (di cui ricorre il centenario della morte), Eugenio Montale (nato 125 anni fa), Pierpaolo Pasolini (nato un secolo fa) e Giovanni Pascoli (morto 110 anni fa). Per quanto riguarda il tema di attualità il toto scommesse punta sul covid (che per due anni ha fermato anche la vecchia maturità), la guerra in Ucraina, l'attacco alle Torri Gemelle di New York del 2001 e i tanto discussi argomenti dell'eutanasia e il testamento biologico.

Niente mascherine

Un esame di maturità senza mascherine. Come si legge sul sito del Governo "non sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Cade, dunque, l’obbligo di indossare la mascherina, che viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta una distanza interpersonale di almeno un metro". Le normali precauzioni: "resta raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano, e resta fermo il divieto di accedere nei locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° - si legge ancora sul sito del Governo -. Per quanto riguarda le misure di igienizzazione dei locali e di pulizia, saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso dei locali dove si svolgeranno le prove d’esame".