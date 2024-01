Operazioni, 130mila euro di multe, controlli e sequestri: i numeri di un anno di attività della polizia provinciale

Oltre 700 interventi, 55 comuni della provincia in cui essere presenti e un organico che conta 16 operatori, compreso il comandante Flavio Zanardo. Un anno intenso, per le operazioni svolte, i controlli e il bilancio degli interventi con sequestri importanti, soprattutto in materia di tutela ambientale.

Lunedì mattina, presso la sede della provincia di Monza e Brianza, si è tenuto il Graduation Day, una giornata in cui sono stati conferiti nuovi gradi a cinque agenti provinciali ed è stata anche l’occasione, pochi giorni dopo la ricorrenza di San Sebastiano, per illustrare il report delle attività effettuate dal corpo nel corso del 2023. Un anno impegnativo, dal punto di vista degli interventi e dei risultati illustrati dal presidente della Provincia MB Luca Santambrogio, affiancato dal Segretario Generale Sandro De Martino e dal Consigliere delegato Claudio Rebosio insieme al comandante Flavio Zanardo e al vicecomandante Trope.

718 interventi in un anno

Durante l’anno, gli agenti della polizia provinciale, diretti dal comandante Flavio Zanardo, sono stati impegnati in diverse operazioni per un totale di oltre 718 interventi complessivi, con circa 334 richieste di intervento che hanno riguardato in particolare gli ambiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, amministrativa e giudiziaria.

In prima linea per l’ambiente: 92mila euro di multe

Sono stati eseguiti 132 controlli in materia ambientale, con 66 ispezioni riguardanti la materia dei rifiuti (abbandoni, depositi incontrollati), 21 ispezioni presso produttori di rifiuti (ditte, enti e aziende), 4 ispezioni a trasporti rifiuti su gomma, 30 ispezioni presso recuperatori e smaltitori rifiuti, 3 in materia di scarichi idrici e 8 ispezioni emissioni in atmosfera I controlli in materia di polizia ambientale hanno portato alla contestazione violazioni amministrative per un totale di 92.374 euro.

Controlli nei B&B abusivi e nei negozi

Contrasto agli illeciti anche in ambito di polizia amministrativa. Nel corso del 2023 il personale dell’ente è stato impegnato in controlli presso le strutture ricettive, agenzie di pratiche auto ed esercizi commerciali (in sede fissa e itinerante) con l’accertamento di violazioni amministrative per 35.400 euro. Posti di blocco e controlli sulle strade La polizia provinciale è stata impegnata anche in controlli in materia di circolazione stradale e di accertamento delle relative violazioni con 75 posti di controllo, anche congiunti con altri comandi di polizia locale, e 587 veicoli controllati, accertando violazioni per 23.000,00 euro. In dotazione agli agenti anche un kit antidroga per la rilevazione delle sostanze stupefacenti di sensibilità elevata, in grado di rilevare anche le nuove droghe. Alcoltest di ultima generazione che di volta in volta vengono anche ceduti alla polizia stradale per le attività di controllo.

Salvataggi e recuperi di animali

Per quanto riguarda la Polizia Ittico-Venatoria, sono stati eseguiti 213 recuperi di fauna selvatica in difficoltà, 8 interventi di ripopolamento e 21 uscite finalizzate all’abbattimento di specie invasive. Sono inoltre state effettuate 35 uscite per controlli in materia venatoria, durante le quali sono state controllate 116 persone in attività di caccia. Sono stati effettuati inoltre 15 controlli in materia di polizia ittica tra ripopolamenti, controllo asciutte e controllo autorizzazioni e licenze di pesca. Proprio per le attività di salvataggio e recupero di animali, anche selvatici, spesso gli agenti della polizia locale brianzoli prendono parte a programmi televisivi in rubriche dedicate al tema. Le ultime partecipazioni hanno riguardato il recupero di un daino scappato e soccorso.

Nel 2023 sono stati rilevati 12 verbali di accertamento trasgressione in materia di vigilanza ittico venatoria per un totale di 1.402 euro. “Una cifra esigua che denota un alto rispetto della normativa in materia” ha rilevato il vicecomandante della polizia provinciale Trope che ha illustrato il dettaglio delle attività.

Le operazioni in Brianza

Numerose anche le attività che hanno visto la polizia provinciale collaborare con altre forze di polizia. E tra queste i servizi congiunti con i colleghi della polizia locale durante le notti bianche tenutesi nel periodo estivo a Seregno, l’intervento in un’area di Carate Brianza dove è stata accertata la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti con sopralluoghi con l’elicottero della guardia di finanza e l’utilizzo del drone in dotazione al corpo. Tra le operazioni degne di nota del 2023 c’è anche quella condotta ad Agrate Brianza dove si è intervenuti insieme alla polizia locale di Agrate Brianza e Monza, in una vasta area occupata abusivamente, accertando vari abusi edilizi, una gestione illecita di rifiuti e la presenza di un’attività di compravendita di veicoli non autorizzata. Sono state denunciate 7 persone, con 10mila mq di area posti sotto sequestro.

Questa operazione ha fatto sì che la commissione del «Forum Polizia Locale», in occasione del Convegno Nazionale, conferisse un encomio solenne ad alcuni Agenti ed Ufficiali appartenenti al Corpo che si sono distinti in professionalità e competenza. Inoltre, considerato il rilievo dell’operazione condotta su Agrate Brianza e Monza, gli ufficiali del Corpo, sono stati premiati dall’associazione «Lions Monza Duomo», in occasione della serata dedicata alle forze dell’ordine. Durante la premiazione è stata evidenziata la spiccata capacità organizzativa e di coordinamento delle forze presenti, nonché l’abnegazione nel perseguire ed interrompere condotte illecite che mettevano a repentaglio la sicurezza, l’ambiente e la legalità della comunità.

L’impegno contro la droga e il progetto Groane

Nel 2023 sono stati svolti 40 servizi di pattugliamento. Tale attività ha permesso di deferire diversi consumatori per le previste violazioni al DPR 309/90 portando al sequestro di circa 200 gr di sostanza stupefacente. In tema di contrasto alla detenzione e allo spaccio di droga sono stati effettuati 18 sequestri di sostanze stupefacenti.

La polizia fa scuola: i seminari con i colleghi spagnoli e irlandesi

Oltre all’attività operativa e preventiva, la polizia provinciale è stata impegnata Presso il polo istituzionale, la Polizia Provinciale ha organizzato un «Seminario Internazionale di Polizia» che ha visto una imponente adesione delle Polizie Locali del territorio. Tra i temi trattati da relatori delle forze di Polizia spagnole, irlandesi e di San Marino, di particolare interesse il «Contrabbando internazionale di veicoli e documenti contraffatti». Gli eventi formativi proseguiranno anche nel corso dell’anno 2024, il prossimo appuntamento sarà a fine gennaio. Visto il grande interesse, l’iniziativa verrà riproposta anche nel 2024, con un prossimo appuntamento il 25 gennaio.

Chi sono i 5 agenti promossi della polizia provinciale

Il Graduation Day della polizia provinciale è stata anche occasione, a pochi giorni dell’anniversario di San Sebastiano, per conferire i nuovi gradi a cinque operatori. Tra questi l’agente Tonella ha ricevuto il distintivo di grado di Assistente Scelto;gli agenti Carbone e Mandalari hanno ricevuto il distintivo di grado di Sovrintendente;gli agenti Piana e Ventrella hanno ricevuto il distintivo di grado di Sovrintendente Scelto.

Ad oggi l’organico del corpo di Polizia Provinciale conta 14 componenti (1 Comandante, 2 Ufficiali, 11 agenti di cui uno neoassunto), così divisi: 4 agenti a servizio del settore caccia, pesca e foreste, 2 agenti distaccati presso la Procura della Repubblica di Monza, impegnati nella trattazione dei reati ambientali e contro le fasce deboli, 7 operatori, impegnati in particolare nella prevenzione e contrasto alle violazioni in materia ambientale e edilizia, in materia di circolazione stradale, Testo Unico sugli Stupefacenti, immigrazione, reati contro il patrimonio e la persona, accertamenti amministrativi e materie di competenza in merito alle autorizzazioni provinciali.