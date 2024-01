Numeri da record per il Natale a Monza: successo per per eventi, attrazioni e mercatini

Oltre 2.500 spettatori ai concerti di Natale, 6mila ingressi alla pista di pattinaggio di piazza Trento e Trieste, 7mila biglietti staccati per la giostra con i cavalli, 7.500 per l’albero magico e 2mila per la giostra visual.

Sono alcuni dei numeri record di "Insieme a Natale 2023", il cartellone di eventi e appuntamenti organizzati in città dal 25 novembre fino al 7 gennaio e che ha visto Monza animarsi di decine di attrazioni e migliaia di persone.

Attrazioni e mercatini

Il Villaggio di Natale allestito in piazza Carducci e in largo IV Novembre ha visto la partecipazione di 29 espositori: secondo gli uffici del comune tutti si sono dichiarati soddisfatti al termine dell’esperienza e coloro che avevano già partecipato alla scorsa edizione hanno affermato di aver registrato un incremento delle vendite. Lo stesso vale per i gestori delle attrazioni presenti nel Villaggio di Natale: in particolare, sono stati circa 6mila i biglietti venduti per la pista di pattinaggio - di cui 1.200 erogati a prezzo convenzionato per alunni delle scuole - 7mila per la giostra con i cavalli, 7.500 per l’albero magico e 2mila per la giostra visual.

A provare l’apprezzamento anche dei più piccoli ci sono poi le oltre 650 letterine imbucate nella casella all’interno della casetta di Babbo Natale. Sono state, infine, 8 le Associazioni ospitate a rotazione e 22 gli eventi realizzati in piazza Carducci e in piazza San Paolo.

Concerti e spettacoli

Oltre 2.500 spettatori hanno partecipato ai concerti di Natale che si sono tenuti all’Arengario tra il 1 e il 23 dicembre, e sono state 500 le presenze registrate agli spettacoli per i più piccoli organizzati nei quartieri a base di teatro, giocoleria e illusionismo. All’Arengario si sono succeduti numerosi artisti e musicisti, iniziando con chitarra, fisarmonica e contrabbasso del Trio Feel Deep e le atmosfere disneyane di Vilianova Ivanova e Dessislava Peteva. Poi è stato il turno delle melodie provenienti da Slovenia, Croazia, Alpe Adria e Mediterraneo de I Virtuosi del Carso. Con la voce di Manina Syoufi sono state esplorate le sonorità della Siria partendo dal pop internazionale fino alla canzone armena. Il quartetto di archi Alter Echo ha catapultato il pubblico nel vivo del clima natalizio con il Christmas Concert. Come gran finale, la straordinaria voce di Sherrita Duran Gospel Choir ha donato la magia del Natale ai tantissimi che hanno affollato piazza Roma.

In ogni occasione, infatti, i concerti all’Arengario hanno richiamato moltissime persone. Il viaggio degli spettacoli per bambini è invece iniziato nel quartiere Cederna con la storia del Mago di Babbo Natale, proseguito poi nel quartiere Cazzaniga con lo spettacolo di giocoleria ed equilibrismo che si è tenuto ai giardini di via Debussy, e come ultima tappa è arrivato nel quartiere San Giuseppe. Ha chiuso gli spettacoli per i bambini il Christmas Bubble Show nel parchetto di via Marche il 20 dicembre, un’esibizione volta a stupire i più piccoli con l’uso delle bolle di sapone.

Quasi 1000 ingressi ai Musei Civici

Ottimi, infine, anche i numeri relativi alle presenze di visitatori ai Musei Civici durante il periodo natalizio. Dal 25 novembre al 7 gennaio, infatti, si sono registrati 916 ingressi.

La Reggia di Monza protagonista

La Reggia ha registrato un boom di presenze grazie all’apertura straordinaria dell’intero complesso di Villa Reale dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 7 gennaio 2024, toccando le 6670 presenze. Il palinsesto dell’"L’isola che non c’è" ha proposto concerti, eventi, visite visionarie e performance artistiche particolarmente dedicate alle famiglie, oltre alle due mostre temporanee "Banksy. Painting Walls" presso l’Orangerie e "Joan Mirò" e alla mostra "La poesia delle forme" al Terzo Piano Belvedere.

"I numeri dimostrano l'apprezzamento dei cittadini"

“La soddisfazione espressa degli esercenti cittadini e i biglietti venduti confermano ancora una volta che Monza è una città viva e attiva durante le feste, animata da cittadini e turisti pronti ad apprezzare l’atmosfera natalizia" ha sottolineato l'asssessore al Commercio Carlo Abbà. "I numeri dei concerti in città e delle iniziative che hanno coinvolto la Villa Reale - ha invece rilevato l'assessora alla Cultura Arianna Bettin - sono la prova di quanto le iniziative culturali vengano apprezzate dai cittadini e da chi visita Monza. Poter organizzare eventi tanto apprezzati e ospitare mostre e rappresentazioni di successo è di grande arricchimento per la vita della città nel periodo festivo".

Soddisfatto dei risultati raggiunti dal contenitore di eventi natalizio anche il primo cittadino Paolo Pilotto: "Al di là dei numeri e dei risultati la percezione del Natale del 2023 è stata all’insegna della condivisione, dello stare insieme e della soddisfazione di molte famiglie. In quei giorni Monza è stata vissuta con una intensità e una partecipazione che hanno trasmesso benessere, e questo anche grazie alla qualità e alla vivacità delle attività e degli eventi".