Monza da oggi ha una nuova piazza

Monza da oggi, giovedì 28 settembre, ha una nuova piazza. È intitolata alle Quattro Giornate di Monza la nuova piazzetta che sorge tra le vie Cortelonga e padre Reginaldo Giuliani, proprio in centro. La cerimonia di intitolazione è prevista per le 18; poi alle 20.45 al teatro Binario 7 andrà in scena uno spettacolo su Laura Solera Mantegazza, protagonista delle Cinque Giornate di Milano anticipato dalla presentazione di un libro dedicato alla monzese.

Un omaggio quello alle Quattro Giornate di Monza quando i figli di Tedolinda si opposero agli austriaci che già nel 2021 avevano visto una celebrazione (questa volta con un video) ideato e realizzato da Ettore Radice, insieme all’associazione Mazziniana. Un video in cui era stato ripercorso proprio quel momento di insurrezione dei monzesi: una rivolta che vide la morte di diversi civili e il ferimento di molti altri. Ma soprattutto l’orgoglio che davanti ai soldati stranieri sventolarono il Tricolore e non si fermarono neppure di fronte agli attacchi e alle armi.

Le Quattro Giornate di Monza sono un evento molto importante per la storia della città. Un evento a lungo “dimenticato” da molti cittadini e poi riportato agli onori delle cronache da Ettore Radice - monzese grande appassionato e studioso di storia locale (ma non solo) – che nel 1998 dopo una approfondita ricerca ha pubblicato sull’allora informatore comunale un articolo dedicato proprio ai moti del marzo 1848 che videro i monzesi insorgere contro l’esercito austriaco.

“Ho fatto quella ricerca consultando l’archivio storico comunale che in quegli anni non era ancora stato riordinato - ha spiegato Ettore Radice a MonzaToday -. E ho cercato informazioni negli archivi parrocchiali delle chiese del Duomo, di San Gerardo e di San Biagio. Dal registro dei morti sono riuscito a risalire ai nomi dei monzesi deceduti proprio in quei moti: accanto ai nomi, oltre all'età, ho trovato la dicitura che che indicava la causa del decesso: ‘per archibugiata’ o ‘per colpo di archibugio’”. Poi nel corso di questi anni Radice e l’associazione Mazzianana di Monza (presieduta da Gianni Parri) hanno sempre tenuta alta l’attenzione e la memoria su quel delicato momento della storia risorgimentale di Monza con mostre, conferenze, visite guidate nei luoghi degli scontri e targhe.

“La posizione della piazzetta Quattro Giornate di Monza è molto strategica - spiegano Ettore Radice e Gianna Parri - molto in prossimità alla piazza del Mercato (oggi piazza Trento e Trieste), al Palazzo degli Studi diviso fra il liceo Zucchi e la biblioteca civica che, ai tempi, ospitava il seminario arcivescovile. Proprio accanto a quei luoghi dove nel marzo 1848 si svolsero gli scontri più cruenti e che videro il giorno 21 marzo i patrioti monzesi prevalere sulle truppe austriache".