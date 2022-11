Via Bergamo (per 3 giorni) diventa Ztl: come cambia la viabilità

Via Bergamo diventa Zona a traffico limitato (Ztl) dal giovedì al sabato. In quelle tre serate nella via della movida dalle 19.30 alle 24 sarà consentita la circolazione solo ai residenti, a chi è domiciliato in via Bergamo e ai mezzi di soccorso. Un provvedimento che, entrato in vigore il 6 novembre verrà mantenuto fino al 31 dicembre. E intanto cambia anche la viabilità nelle vie limitrofe.

La nuova viabilità

È vietata la circolazione lungo la via Bergamo a partire dall’intersezione con via Pesa del Lino fino all’intersezione con via Canova. Pertanto tutti i veicoli che transitano in via Bergamo giunti in prossimità dell’intersezione con via Pesa del Lino hanno l’obbligo di svoltare a sinistra. È consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via Enrico da Monza a via Durini a passo d’uomo.

Viene invece introdotto il doppio senso di circolazione in via Canova: a partire dall’intersezione con via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via Canova, esclusivamente per i residenti in via A. Canova al civico 1.

I residenti di via Bergamo potranno accedere lungo i seguenti percorsi: dal civico 1 al civico 12 con entrata/uscita dall’intersezione Pesa del Lino-Bergamo (in deroga alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione); dal civico 7 al civico 22 con entrata/uscita dall’intersezione Enrico da Monza-Bergamo (in deroga alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione); dal civico 24 al civico 32 con entrata/uscita dall’intersezione Canova-Bergamo (in deroga alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione).

Sosta vietata con rimozione forzata lungo ambo i lati della via Bergamo a partire dall’intersezione con via Visconti fino all’intersezione con via Canova.

Per ottenere il pemesso

I permessi di circolazione verranno rilasciati da Monza Mobilità in ordine ai veicoli dei domiciliati in via Bergamo e relativamente a situazioni particolari, che dovranno essere valutate a seguito di debita istruttoria d’ufficio previa presentazione di circostanziata documentazione giustificativa.