Nuovo look per il laghetto brianzolo dove sarà più bello passeggiare

Nuovo look per il laghetto brianzolo dove passeggiare sarà più bello e sicuro.

A partire dal mese di settembre, infatti, l’area del laghetto di Giussano sarà interessata da lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica: l’amministrazione ha già affidato i lavori per la completa riconversione delle luci attuali con nuove a led, così da garantire un risparmio economico e al contempo una maggiore illuminazione.

Le zone interessate dai lavori saranno quella del parcheggio di via Stelvio, dell’area giochi attrezzata situata nei pressi della nuova struttura ricettiva e del camminamento intorno al bacino lacustre con la sostituzione dei punti luce che definiscono il perimetro dell’oasi. “Un intervento che renderà ancor più suggestiva l’area del laghetto, rendendo uno straordinario colpo d’occhio anche in orario serale, innalzando il livello di sicurezza e rendendolo pertanto ancora più vivibile, in particolare nella bella stagione - hanno affermato a proposito il sindaco Marco Citterio e Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori pubblici - Con questo intervento si prosegue nel percorso di valorizzazione che ha compreso l’apertura del nuovo bar - info point, il restyling del parcheggio di via Stelvio e la progettualità che interesserà il recupero dei fontanili”.

Per quel che concerne la nuova illuminazione, ancora in autunno le luci led andranno a sostituire anche i vecchi corpi illuminanti, obsoleti ed energivori, ancora presenti in città. Così da garantire un risparmio energetico, contribuendo a rendere più illuminata (e di conseguenza più sicura) le altre aree della città. La giunta comunale era già intervenuta nel 2021 sostituendo i primi 500 punti luci a vapore di mercurio con nuovi e più performanti led: un maxi - intervento che aveva coinvolto più punti della città fra cui, fra le altre, anche via Piave, via Donizetti, via Statuto, via Tofane e via Battisti.