A Monza arrivano i rinfozi: tre nuovi ispettori

Nuovi arrivi alla questura di Monza. Nella mattinata di mercoledì 14 settembre il questore Marco Odorisio ha accolto e ha dato il benvenuto negli uffici di via Montevecchia a tre nuovi ispettori assegnati alla questura monzesi. Due arrivano dalle questure di Torino e Reggio Calabria, e il terzo dalla polizia stradale di Monza e Brianza. Tutti, riferiscono dagli uffici di via Montevecchia, hanno esperienze professionali sia in ambito amministrativo sia in ambito giudiziario.

Ai tre ispettori il saluto e l’augurio di un buon lavoro anche a nome di tutti i colleghi della polizia di Stato locale dove, da ieri, hanno iniziato la loro nuova avventura lavorativa. "Una assegnazione di risorse, unitamente ai 18 neo agenti giunti a luglio scorso e al commissario capo assegnato alla questura di Monza lo scorso 5 settembre, che attua la fase del piano di potenziamento dettata con attenzione da parte del dipartimento della Pubblica Sicurezza a favore del territorio e delle comunità della provincia di Monza e della Brianza" si legge nella nota ufficiale della questura.