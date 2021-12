In Brianza nel 2022 al via il liceo sportivo e quello economico sociale

Per il prossimo anno scolastico gli studenti di Monza e Brianza potranno scegliere tra un'offerta forrmativa più ampia.

Accolta dalla Regione Lombardia la proposta formativa che include anche il liceo sportivo all’istituto tecnico commerciale per geometri Achille Mapelli di Monza, e il liceo economico sociale presso l’istituto statale Martin Luther King di Muggiò.

“Siamo molto soddisfatti della risposta positiva di Regione Lombardia rispetto alle proposte che abbiamo avanzato per potenziare l’offerta formativa del territorio - spiega il presidente della Provincia Luca Santambrogio -. In collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale, abbiamo analizzato le richieste di nuove figure da inserire nel mercato del lavoro e riteniamo che questi due nuovi indirizzi siano in grado di preparare i nostri ragazzi a cogliere nuove opportunità che si stanno aprendo.”

La Provincia di Monza e Brianza, per aiutare studenti e famiglie, ha raccolto nel portale La Bussola tutte le informazioni utili ad orientarsi tra le numerose proposte formative del territorio.

La Bussola, sia nella versione online sia nella versione app dedicata, è una guida sempre aggiornata, di facile consultazione con tutti gli indirizzi di studio, la mappa delle scuole e dei centri di formazione professionale e con tutte le news.

Nella Bussola sono raccolti tutti gli indirizzi e i percorsi inseriti nel Pof che nel tempo hanno ottenuto buoni risultati in termini di iscritti e di performance formative ed occupazionali in relazione all’evoluzione di profili professionali richiesti. Sono già stati inseriti i due nuovi percorsi.

Per quanto riguarda la formazione professionale anche quest’anno sono oltre cento i corsi che saranno attivati (triennali e quarti anni) nei centri di formazione professionale del territorio. Una delle novità, la sperimentazione di un corso dedicato alla operatore della gestione delle acque e risanamento ambientale presso il centro di formazione Terragni di Meda.

Le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2022/2023 saranno aperte dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali spid (sistema pubblico di identità digitale), cie (Carta di identità elettronica) o Eidas (electronic Identification authentication and signature).

Per consultare La Bussola: www.provincia.mb.it/bussola