Consulenza energetica: in Brianza inaugurato il nuovo sportello Gelsia

È stato inaugurato nella giornata di mercoledì 6 marzo il nuovo Gelsia Point di Besana in Brianza, in via Dante Alighieri. Un presidio territoriale per rafforzare la vicinanza della società ai cittadini, offrendo al contempo soluzioni innovative e sostenibili per le esigenze energetiche dei propri clienti.

I Gelsia Point rappresentano infatti un punto di riferimento per i cittadini e le aziende, offrendo una vasta gamma di servizi dedicati alla gestione dell'energia, alla promozione della sostenibilità e alla consulenza personalizzata. Presso i nuovi Gelsia Point si potrà usufruire di:

• Consulenza energetica personalizzata per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi.

• Informazioni dettagliate sui servizi offerti da Gelsia, inclusi l'approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale proveniente da fonti rinnovabili.

• Promozione di iniziative di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

• Assistenza tecnica e supporto per la gestione dei contratti e delle pratiche amministrative.

Il Gelsia Point di Besana in Brianza si trova in via Dante Alighieri 32. La sua inaugurazione segue quella di Lentate sul Seveso, avvenuta sabato scorso, e precede quelle di Paderno Dugnano e Vimercate. Questi quattro nuovi presidi territoriali, si aggiungono ai 10 Gelsia Point già presenti sul territorio, consolidando il radicamento della società in Brianza. La decisione di aprire nuovi Gelsia Point è il risultato della volontà della società di essere sempre più vicina alle comunità in cui opera, garantendo un servizio efficiente e di qualità.

"Con Gelsia è possibile contare sull’esperienza di un fornitore sempre vicino e attento alle esigenze della clientela, nel rispetto dei più elevati standard di mercato - ha spiegato il presidente di Gelsia Mauro Ballabio - In un mercato dell’energia in forte evoluzione, la presenza sul territorio è infatti un valore aggiunto, segno di radicamento e vicinanza alle comunità locali e garanzia di qualità del servizio. I nostri clienti sanno che in noi possono trovare un riferimento affidabile, trasparente e sicuro".

Per maggiori informazioni: www.gelsia.it, numero verde 800-478538.