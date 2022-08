Più luci e la nuova super tribuna: ecco lo stadio da serie A del Monza

Il nuovo stadio da serie A del Monza è quasi pronto. A breve infatti sarà ultimata anche la tribuna Est che, in meno di due mesi, è stata completamente rinnovata.

Ad annunciare il termine imminente dei lavori e a pubblicare una anteprima del nuovo stadio è stata la stessa società AC Monza. "In appena 50 giorni infatti, gli spalti sono stati completamente messi a nuovo e saranno resi agibili grazie a un team impegnato notte e giorno che ha già raggiunto un totale complessivo di 20,000 ore di lavoro" hanno spiegato dal club.

All'U-Power Stadium per completare i lavori in alcune giornate sono stati impegnati in contemporanea oltre 80 addetti, 6 autoceste e 3 autogru finalizzate anche all’adeguamento dell’impianto di illuminazione ai criteri della Serie A con oltre 1650 lux.

"Promessa mantenuta verso i tanti tifosi in attesa di poter seguire il Monza in Serie A dalla rinnovata tribuna est che sarà aperta fin dalla prima giornata di campionato contro il Torino" spiegano dall'Ac Monza.Da quella tribuna rimessa a nuovo in occasione della prima partita della serie A a supportare i ragazzi di Mister Stroppa saranno presenti sugli spalti tutte le imprese le cui maestranze stanno contribuendo a raggiungere questo obiettivo. "Nella giornata di mercoledì 3 agosto verranno rese note le informazioni su abbonamenti e biglietti" annunciano. Intanto lungo viale Stucchi proseguono i lavori di adeguamento per la realizzazione di interventi finalizzati al decongestionamento del traffico nell'area in vista dell'afflusso di tifosi previsto per i match della serie A. Gli interventi dovrebbero terminare indicativamente entro la metà di agosto.