Un numero di telefono per ricevere (gratis) un consulto dal medico di famiglia

L’obiettivo è migliorare il funzionamento degli ambulatori temporanei, riducendo i tempi attesa per gli appuntamenti ed evitando eventuali appuntamenti per problematiche che possono invece essere risolte telefonicamente. Come la prescrizione di ricette mediche. Venendo così incontro alle esigenze espresse dagli assistiti in un contesto territoriale dove ormai da tempo si sta assistendo alla grave carenza dei medici di base.

Da martedì 8 agosto l’attività degli ambulatori temporanei è stata implementata da un servizio aggiuntivo di consultabilità telefonica effettuata direttamente dai medici. Chiamando il numero 039 2369000 per gli assistiti sarà infatti possibile ottenere un consulto sanitario telefonico con un medico di base fra quelli che prestano servizio negli Amt (ambulatori medici temporanei). Il servizio va ad aggiungersi a quello fornito tramite call center da Ats Brianza (sempre allo 039 2369000) attivato nel febbraio 2023 e dedicato alla gestione delle agende dei medici per la prenotazione delle visite presso gli ambulatori temporanei, la cui attivazione si è resa necessaria per la grave carenza negli organici della medicina generale e per assicurare ai cittadini brianzoli un servizio di continuità assistenziale. L’assistenza tramite gli Amt sarà quindi ulteriormente migliorata grazie all’introduzione del nuovo numero e interesserà ogni ambulatorio con fasce orarie dedicate al quale gli assistiti potranno rivolgersi per un consulto sanitario telefonico.

Come funziona il servizio telefonico

Per la prenotazione di visita ambulatoriale bisogna chiamare il call center Ats Brianza allo 039.2369000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Per specifico consulto con il medico è necessario fare riferimento al numero telefonico di Amt e ai giorni e fasce orarie indicate nella sezione Amt della home page di ATS Brianza. Sul territorio al momento sono attivi gli Amt di Monza, Agrate Brianza, Arcore, Ceriano Laghetto, Concorezzo, Giussano, Limbiate, Mezzago, Nova Milanese, Seveso/Seregno, Varedo, Vimercate/Burago di Molgora

Per richieste di ricette per farmaci legati a patologie croniche (ricette ripetibili) è invece necessario inviare una mail di richiesta agli indirizzi indicati sulle specifiche pagine dell'amt di competenza raggiungibili dalla pagina dedicata di Ats Brianza.

Al sito www.ats-brianza.it/it/il-medico-ed-il-pediatra/2976-ambulatori-medici-temporanei-amt.html è possibile trovare riferimenti, orari, mail e informazioni sugli amt attivi.