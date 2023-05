"Se non assumete chiudete i reparti: al'Irccs San Gerardo mancano infermieri e oss"

Gli infermieri sono ai ferri corti e chiedono alla direzione dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di intervenire rapidamente. “O assumete nuovo personale infermieristico e di supporto oppure, durante il periodo estivo che già vedrà un ulteriore taglio con personale in vacanza, chiudete più reperti. Noi non ce la facciamo più”. Questo quanto si legge in un comunicato stampa del NurSind, il principale sindacato degli infermieri.

Un problema annoso

Il problema della carenza di personale non è una novità nel nosocomio di via Pergolesi. Già nel 2019 il NurSind, insieme ad altre sigle sindacali, aveva organizzato mesi di mobilitazioni e poi un grande sciopero per denunciare la mancanza di infermieri e oss. Poi nel 2020 la pandemia aveva evidenziato le criticità e il NurSind era sceso nuovamente in piazza con una manifestazione davanti al Pirellone. Nei giorni scorsi i rappresenti dei lavoratori hanno inviato una lettera ai vertici dell’Ircss San Gerardo chiedendo, soprattutto alla vigilia delle ferie, di incrementare il personale altrimenti di chiudere ulteriori posti letto rispetto a quelli preventivati dai vertici del nosocomio.

"Il covid ha decimato il personale"

“Dopo il covid al San Gerardo c’è stata un’ulteriore decimazione del personale - ha spiegato il segretario territoriale Donato Cosi -. Le già esigue dotazioni organiche di personale infermieristico e di supporto, ridotte ancor di più negli ultimi mesi da assenze per maternità, malattia, pensionamenti e dimissioni volontarie, non possono essere il giusto pretesto per continuare a chiedere agli infermieri continui salti di riposo o per ridurre il numero degli infermieri e del personale di supporto in turno. La carenza di personale è diffusa in tutti i reparti, ma in certi reparti avere infermieri e personale di supporto che si contano sulle dita di una mano e che potrebbero assentarsi dall’oggi al domani per una malattia o in infortunio mettendo in seria difficoltà l’organizzazione ma soprattutto la qualità del servizio diventa un problema molto grave. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma la mancanza di riposi e di ferie potrebbero seriamente compromettere la qualità del nostro lavoro e il servizio che viene offerto ai nostri pazienti”.

Dove mancano gli infermieri

Secondo quanto riferisce il sindacato mancano infermieri e personale di supporto in Terapia Intensiva, in Neurochirurgia, nelle Chirurgie, al Pronto Soccorso, in Medicina Covid, in Ematologia adulti, in Dialisi, in Geriatria, in Neurologia-Stroke Unit. “La situazione è molto allarmante - prosegue Cosi -. Non ci si sta rendendo conto che di mezzo non c’è solo il benessere psico fisico dei professionisti, ma anche la salute dei cittadini. Come facciamo a curare bene i malati se non abbiamo tempo neppure di riposare? Perché ci vengono fatti saltare i riposi, le ferie, perché dobbiamo coprire il lavoro di colleghi che non ci sono e che l’azienda non sostituisce “. Il NurSind alla vigilia dalla consueta riorganizzazione aziendale per il periodo estivo parla chiaro: o ci date i rinforzi permettendo a tutti di godere delle ferie già programmate, oppure chiudete ulteriori posti letto rispetto a quelli che avete già intenzione di ottimizzare. “Noi non ci arrendiamo per difendere decoro, dignità e salute dei lavoratori quotidianamente impegnati in prima linea”.

La replica dell'ospedale

La redazione di MonzaToday ha interpellato i vertici dell’Irccs San Gerardo di Monza che ha risposto dicendo che: “I dati evidenziano che, rispetto a quanto riferito dal NurSind, il numero di personale infermieristico è rimasto pressoché stabile. Le realtà che necessitano di integrazione costituiranno sicuramente una priorità di intervento a seguito del concorso pubblico per personale infermieristico che verrà espletato nel prossimo semestre, compatibilmente con il piano triennale dei fabbisogni".