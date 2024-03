A Monza l'arte è senza barriere: oggi apre il museo accessibile a tutti

Un “nuovo” museo veramente accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità, non solo fisiche, ma anche sensoriali e cognitive. Ecco il nuovo fiore all’occhiello della città di Monza: i rinnovati Musei civici di via Teodolinda che grazie agli interventi realizzati attraverso i fondi messi a disposizione dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) hanno trasformato la ex Casa degli Umiliati nella casa dell’arte e della bellezza senza barriere.

La cerimonia di inaugurazione è fissata per oggi, venerdì 15 marzo, alle 11.30. Non ci saranno, come inizialmente annunciato, i ministri Gennaro Sangiuliano (Cultura) e Giuseppe Valditara (Istruzione) che sono stati trattenuti a Roma per impegni di governo. Al taglio del nastro, oltre ai rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato al progetto, anche il sindaco Paolo Pilotto e l'assessore alla Cultura Arianna Bettin.

Un Museo completamente rinnovato grazie ai 340 mila euro del finanziamento che hanno permesso di realizzare importanti interventi che permetteranno di conoscere e apprezzare le opere d’arte anche alle persone con disabilità visive e sensoriali. Grazie agli interventi è stato possibile abbattere le barriere; implementare il sito web dei Musei per assicurarne piena accessibilità e una migliore “user experience”; creare un percorso per la visita in autonomia e in sicurezza per gli utenti con disabilità visive, prevedendo segnaletica tattile-plantare su pavimentazione e sussidi permanenti, tra cui riproduzioni 3D delle opere per l’esplorazione tattile, planimetrie e didascalie accessibili.

Tra gli interventi la realizzazione di una postazione dedicata all’esperienza virtuale multisensoriale; materiali specifici per i disabili cognitivi (segnaletica con pittogrammi, guida museo in linguaggio easy to read e CAA) a vantaggio di una accessibilità il più possibile estesa e contenuti audio/video appositamente pensati per un pubblico non vedente e non udente, fruibili dalla web app o dal sito web. Prevista anche l’acquisizione di sussidi per agevolare la visita al museo da parte degli anziani e delle famiglie: carrozzina, passeggini e bastoni elettronici per non vedenti capaci di leggere i tag installati nel percorso tattilo-plantare e collegati allo smartphone attraverso bluetooth.

Attenzione anche alla formazione sui temi della disabilità e dell'accessibilità con corsi rivolti al personale del museo, ai volontari, agli stagisti, agli addetti all'accoglienza, alle guide del museo, al personale in servizio presso gli Infopoint turistici comunali, al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza ed evitare situazioni di potenziale discriminazione. Saranno organizzate visite guidate per gruppi con esigenze specifiche (visitatori affetti da Alzheimer; con interpretariato LIS; con esplorazione tattile su opere museo) con l’ausilio di materiali cartacei e sussidi installati, ove possibile, conformi ai CAM - requisiti ambientali minimi.

Hanno collaborato alla redazione del progetto Unione Ciechi sezione MB; Cooperativa La Meridiana; Associazione P.E.B.A. Onlus; L'abilità-Un Museo per tutti. A questi si è affiancato il team degli uffici comunali: Ufficio Musei Civici (capofila e project manager); Ufficio Bandi e finanziamenti, Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni esterne; Servizio Sistemi Bibliotecari; Servizio Progettazioni; Servizi Sociali