Oscar, il maestro brianzolo che in tv bacchetta i vip

Per i vip è ora di tornare a scuola, ma in cattedra hanno trovato un osso duro. Il maestro Oscar Innaurato, 38 anni, originario di Gessopalena in provincia di Chieti, ma monzese d'adozione. Innaurato nella vita è davvero un maestro, amatissimo dai suoi alunni del comprensivo don Milani di Vimercate dove insegna sia alle primarie che alla scuola dell’infanzia.

Oscar, però, è po' meno amato e più temuto dai vip che hanno partecipato alla trasmissione televisiva "Back to school" che andrà in onda dal 5 aprile su Italia 1. Il format, che l'anno scorso aveva già ottenuto un grande successo e aveva visto Innaurato già presente nelle vesti di insegnante, quest'anno è stato riconfermato. Con ben 6 puntate in prima serata che, da quanto svela Innaurato, "regaleranno tanta allegria". Tanti i vip che hanno deciso di rimettersi in gioco e di ritornare sui banchi di scuola, certi che non sarebbe stato facile riaprire i libri con una scuola tanto diversa da quella dei loro anni. Ad avere a che fare con il maestro Oscar e con gli altri componenti della commissione ci saranno Alessandro Cecchi Paone, Gabriele Cirilli, Michele Cucuzza, Carmen Di Pietro, Valeria Marini solo per citarne alcuni.

Ma la Brianza non sarà presente solo con il maestro Oscar. Le puntate, infatti, sono state registrate al Collegio della Guastalla di Monza, già location della passata edizione del programma. "Anche quest'anno è stata una bellissima esperienza - racconta il maestro Innaurato a MonzaToday -. Sono uno dei maestri più severi, di quelli che gli alunni temono per i tranelli". Naturalmente la scuola va presa sul serio e il maestro Innaurato è molto esigente. "Questo programma mi piace molto - prosegue -. Lavorare con i bambini è stupendo: loro improvvisano, sono naturali e spontanei. Ma soprattutto sono molto preparati e smart". Bambini della scuola primaria - delle classi III, IV e V - provenienti da tutta Italia che hanno dato filo da torcere ai vip.

"Siamo riusciti a mettere i crisi le star della tv - prosegue -. Anche le più preparate". Quest'anno, nelle vesti di conduttrice, c'è Federica Panicucci. "Federica è stata una bellissima sorpresa - aggiunge -. Una grande professionista preparata e sempre sul pezzo, ma soprattutto educata e gentile, una donna che è riuscita a creare spirito di squadra e con la quale mi capivo al semplice sguardo".