In Brianza arriva l'EndoPank, la panchina gialla

Una panchina gialla a Ornago. E' approdato anche in Brianza il porgetto EndoPank, l'installazione di panchine a tema per sensibilizzare i cittadini e le nuove generazioni sul tema dell'endometriosi. Lunedì 21 marzo la panchina gialla è stata inaugurata a Ornago e si tratta della prima seduta lombarda a tinte gialle.

"E' stata inaugurata la prima panchina gialla ENDOPANK della Lombardia per sensibilizzare sull’Endometriosi insieme all’Associazione “La Voce di una è la Voce di tutte ODV”. Una panchina che vuole essere un simbolo dove fermarsi a riflettere, pensare e cercare di capire meglio cosa sia questa malattia. La speranza è che questa panchina non venga deturpata e non venga vandalizzata. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e hanno contribuito a questo momento" hanno spiegato dal municipio.

Il progetto

"La sensibilizzazione nei confronti dell’endometriosi è sicuramente uno degli scopi principali della nostra associazione. Opuscoli, materiale informativo, dirette con medici e specialisti, banchetti informativi, eventi: tutto questo lo facciamo già ed è motivo, per noi, di grande soddisfazione. Da tempo, però, eravamo alla ricerca di “un qualcosa” che rimanesse nel tempo, per sempre. Un qualcosa che fosse visibile a chiunque, in ogni città italiana. Un qualcosa che non avesse una durata di un’ora, un giorno, una settimana, un mese, ma che continuasse nel futuro, per noi che viviamo nel presente e per le generazioni a venire" spiegano dall'associazione.

"Una panchina gialla in ogni città, paese, borgo italiano, una panchina con una targhetta esplicativa che informerà i passanti sul perchè della panchina colorata. Siamo certe che la curiosità nel sapere il motivo della colorazione di giallo delle ENDOPANK™ (e magari la loro collocazione nei pressi delle scuole) avvicinerà soprattutto le nuove generazioni e ci permetterà di arrivare al nostro principale obiettivo: informare, aiutare le adolescenti di oggi che saranno le donne di domani ad ottenere una diagnosi precoce per evitare danni permanenti ed invalidanti, conseguenze delle diagnosi tardive".

Che cos'è l'endometriosi

L’endometriosi è una malattia ginecologica cronica che in Italia colpisce il 10-15% delle donne in età fertile (fonte Ministero della Salute). Consiste nell’insediamento e nella crescita fuori sede di tessuto endometriale, ossia la mucosa che riveste la parete interna dell’utero e che si sfalda durante il ciclo mestruale. Questa malattia causa uno stato infiammatorio dei tessuti, la formazione di tessuto cicatriziale e aderenze che, se trascurati, possono anche causare infertilità.