Le curve di Lesmo adesso si mangiano: un panino tutto "rosso" per celebrare l'Autodromo

Le ha ribattezzate curve rosse. Proprio come quelle curve dell’Autodromo di Monza che passano per Lesmo e dove tra pochi giorni torneranno a sfrecciare i bolidi della Formula 1. Nel frattempo i tifosi (ma non solo) potranno gustarle sotto forma di pagnotta.

Ecco l’ultima novità dello storico panificio Beretta di Lesmo che da anni celebra i grandi eventi con “impasti” ad hoc. Già l’anno scorso aveva celebrato il Gran Premio di Formula 1 con una vetrina speciale; e un pane con l’effigie dell’Ac Monza l’aveva sfornato proprio la notte della storica promozione nel 2022 in serie A. Adesso, alla vigilia del Gran Premio che si disputerà il 3 settembre, Gianfranco Beretta ha sfornato la pagnotta dedicata alle curve di Lesmo. Le prove sabato 26 agosto: poi per tutta questa settimana sarà possibile trovare nel panificio di via Manzoni panini a forma di curva e dal colore rosso. Sul panino la scritta Lesmo. “Si tratta di un impasto speciale al latte con essenza di barbabietola che le dà il colore rosso - racconta Beretta a MonzaToday -. Un impasto che si cuoce velocemente e che sta già riscuotendo un buon successo”. Gianfranco Beretta – che nella vita oltre al forno ha anche la passione per il giornalismo ed è direttore della webtv Brianza Channel – ha voluto ancora rendere omaggio a uno dei simboli della Brianza.

“Il nostro Autodromo - conclude -. Ma anche le nostre curve. Anche Lesmo è protagonista del grande circuito della Formula 1. È da anni che desidero promuovere anche nel mio paese eventi in concomitanza con la gara, e soprattutto qualcosa legato alle sue curve. Così che quest’anno ho pensato di sfornare il panino delle curve. Per me è una grande gioia sapere che, chi passa magari da Lesmo per poi andare in Autodromo, mette nello zaino uno di questi omaggi culinari alla nostra e al nostro Tempio della Velocità”.