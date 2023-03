A Monza sbocciano i papaveri di lana. E domani, sabato 1 aprile, ne verranno deposti anche nel Bosco della Memoria. Dalle 10 alle 12 nel Sacrario di via Messa dedicato ai 92 cittadini di Monza che durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati deportati nei campi di concentramenti, l’Aned e l'Anpi deporranno i papaveri di lana. Una cerimonia intensa e toccante durante la quale verranno ricordati i monzesi che vennero deportati nei lager.

I papaveri di lana sono stati realizzati dalle signore e dalle ragazze del gruppo "Sul filo dell'arte" di Vedano al Lambro e sono stati donati all’Anpi e all’Aned. Il progetto è nato nove anni fa, nel 2013, da un gruppo di amiche appassionate dei ferri e della lana, che hanno dato libero sfogo alla loro creatività attraverso l’urban knitting. Una forma di "arte" molto diffusa all'estero ma che anche in Italia sta raccogliendo un buon consenso. Anche a Monza e Brianza le appassionate (di ogni età) si sono ben presto riunite: tante le donne che si sono fatte prendere dalla passione per la lana e i ferri e che nel corso di questi anni hanno fatto 'colpi' colorati in città vestendo di lana colorata i panettoni dell'Arengario, i leoni del Ponte dei Leoni e gli alberi dei Boschetti della Villa Reale. Già l'anno scorso l'Anpi aveva deposto i papaveri di lana in diversi punti simbolo della resistenza monzese.