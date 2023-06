A Monza c'è una via con centinaia di parcheggi nuovi ma (ancora) chiusi

Un parcheggio nuovo di zecca. Costruito con tutti i crismi e collaudato ormai due mesi fa. Illuminatissimo anche di notte. Eppure chiuso.

Accade nel quartiere Libertà, e più segnatamente laddove è stato realizzato il nuovo tratto stradale che collega via Bosisio, dove è stata realizzata una rotatoria di innesto, e via Gallarana. Proprio nei pressi della nuova strada infatti oltre due mesi sono finiti i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio (incluso appunto nel piano dei lavori per la nuova viabilità in via Bosisio - Gallarana) che però è ancora chiuso.

Il motivo? Manca il nulla osta della prefettura in merito alla richiesta fatta dal Comune per il nome della via ove il parcheggio è ubicato. Che dunque, finora, ha fatto slittare l'inaugurazione ufficiale dell'area. A spiegarlo è stato lo stesso assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti: "La questione dipende dai tempi della prefettura per emettere il nulla osta in merito al nome della nuova via. Abbiamo già deliberato l’intitolazione da un mese e passa e i collaudi li abbiamo chiusi da quasi due. Ora non resta che attendere per inaugurare, accettare le richieste di nuovo civico e quindi aprire. Del resto anche la prefettura è oberata di pratiche da evadere e deve fare i conti con la burocrazia surreale di questo paese".

Una questione di giorni, come ha sottolineato ancora Lamperti, ma che pure fa storcere il naso ai residenti. Che infatti, sui social, non si sono trattenuti dall'esprimere il loro malcontento: "Nemmeno i parcheggi di via Prampolini sono stati aperti - ha sottolineato un cittadino - Ci hanno tolto i posti auto e quelli nuovi non sono ancora agibili: parcheggiare senza box dunque è impossibile!". Secondo altri residenti, inoltre, molte persone entrerebbero all'interno del parcheggio nonostante le transenne. Proprio dal parcheggio, infatti, si accede alla nuova area verde di via Gallarana, dove sono presenti i giochi per i bambini. Qui, di sera, si riunirebbero i gruppi di ragazzi e i proprietari dei cani che userebbero il prato per lasciarli liberi di correre e "sporcare". Ancora, ma non meno importante, c'è chi sottolinea l'inutilità di mantenere illuminato (a giorno) il parcheggio anche di notte benché inutilizzato.

"Vittima" dell'inghippo burocratico, infine, anche la ciclabile Gallarana - Aguggiari, realizzata all'interno dello stesso piano per la nuova viabilità nel quartiere. Anch'essa al momento chiusa. L'assessore Lamperti non lascia però spazi a dubbi: "Comprendiamo i disagi ma nel giro di pochi giorni procederemo con l'inaugurazione di entrambe le aree".