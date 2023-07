Il parco di Monza è aperto a tutti il giorno del concerto di Bruce Springsteen?

Martedì 25 luglio, giorno del concerto di bruce Springsteen, il parco di Monza sarà regolarmente aperto al pubblico. "L’accesso per gli utenti del Parco sarà pedonale" specificano dalla Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. "Tutti gli ingressi saranno aperti ad esclusione delle Porte: Santa Maria delle Selve, Cascina Costa Bassa exAtro, San Giorgio".

"Sei in un parco enorme aperto a tutto il pubblico e non solo a chi partecipa al concerto" si legge nella nota dell'organizzazione. "tutti gli accessi al parco saranno aperti al mattino perchè si tratta di un parco pubblico".

Gli ingressi al Parco

Per l'ingresso degli spettatori sono stati individuati alcuni percorsi consigliati, anche se non obbligatori.

Ingresso consigliato per PIT A E B1:

– Biassono Costa Bassa – È consigliato il Parcheggio Verde.

– Biassono Santa Maria delle Selve – È consigliato il Parcheggio Marrone.



Ingresso consigliato per tutti i PIT

– Porta Vedano – Sono consigliati i Parcheggi Platino, Arancione e Viola. (N.B.: entrambe le Porte: Vedano Montagnetta e Vedano Archi)

– Porta Monza – Sono consigliati i Parcheggi Gold, Arancione e Viola.

Lungo tutti i percorsi ci saranno operatori del servizio di controllo, volontari della protezione civile, forze dell’ordine oltre a soccorritori della Croce Rossa Italiana con mezzi di soccorso. Tutti i percorsi per raggiungere l’area concerto sono situati all’interno del Parco con lunghe e ampie zone d’ombra. Lungo tutti i percorsi sono presenti isole ecologiche. Si chiede la massima collaborazione da parte del pubblico nel seguire le indicazioni del personale addetto e nell’utilizzo appropriato dei punti di raccolta nelle isole ecologiche. Le uscite considerate a fine concerto sono le stesse sopraindicate per l’ingresso. Seguire le indicazioni del servizio di controllo e percorrere solamente i percorsi illuminati.

Si sconsiglia di usare l’entrata di Villasanta – anche se aperta durante il giorno, in quanto cancello del Parco – perché non è agevole per raggiungere l’area concerto. In ogni caso, in uscita a fine concerto sarà chiusa al passaggio pedonale in quanto riservata al transito veicolare delle Navette Blu. Via Cavriga, da cui si accede da Villasanta, è aperta al solo transito delle Navette Blu e non a quello pedonale, anche in entrata. In uscita a fine concerto le uniche Porte aperte del Parco sono quelle sopraindicate. Tutte le altre Porte del Parco saranno chiuse. Seguire le indicazioni del servizio di controllo e i soli percorsi illuminati.

L'appello per gli spettatori

L'organizzazione ha rivolto un appello green per il rispetto del luogo che farà da teatro all'evento: il parco cintato più grande d'Europa. "Il Parco di Monza che ospiterà il concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band è, con i suoi 720 ettari, uno dei più grandi parchi cintati d’Europa: un bene paesaggistico e culturale con una storia plurisecolare che appartiene a tutti noi. Un luogo magico, dove vivere l’esperienza unica del concerto all’aria aperta. Immersi nel verde del paesaggio, tra i boschi, i prati, le antiche ville e la bellissima Reggia di Monza" si legge sul sito di Barley Arts.

"In un’occasione così non bisogna dimenticarsi di rispettare, tutelare e proteggere questa preziosa riserva storico, paesaggistica, naturale e la sua biodiversità, perché anche il Parco conservi un bel ricordo di noi. A tutti i fan di Bruce Springsteen and The E Street Band un cordiale benvenuto nel Parco della Reggia di Monza". Ecco l'elenco.

Rispetta il paesaggio e il Parco che ti ospita

Raggiungi il luogo dell’evento con mezzi pubblici e la mobilità sostenibile