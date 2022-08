Che cosa ci fa un campo da padel nel Parco di Monza?

Il padel, ormai, è uno degli sport più diffusi e amati. Tanto che anche all'interno del Parco di Monza è stato allestito un campo. La segnalazione, con tanto di foto, è comparsa nei giorni scorsi sui gruppi social di Monza.

Un cittadino ha fotografato il campo - che poggia su una base in cemento - allestito al prato del Roccolo e poi ha inoltrato la segnalazione a uno dei componenti del Comitato Parco e Villa Reale che ha immediatamente denunciato la situazione sui social. "Base in cemento, sostenuta da ammassi di ghiaia - spiega il monzese -. Lo spazio è diviso in due porzioni uguali: due campi. L'impianto è un quadrato: circa 20 x 20 metri. Come Comitato Parco, verificheremo quanto sta succedendo. Un grazie al cittadino che ci ha segnalato la cosa". Una novità che, come sempre, ha diviso tra sostenitori e detrattori. In molti, peraltro, non ne erano a conoscenza.

Nel frattempo la redazione di MonzaToday ha chiesto chiarimenti in merito alla situazione al Consorzio Parco e Villa Reale. Siamo in attesa di ricevere aggiornamenti.