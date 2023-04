Una passeggiata notturna alla scoperta di gufi, civette e allocchi

Una notte da… gufi. Nel senso autentico della parola. Una notte tra i boschi, armati di torcia, e ben attrezzati con abbigliamento sportivo e scarponcini per ammirare la bellezza della fauna notturna che popola la Brianza. L’appuntamento è per il 29 aprile a Castello di Brianza , in provincia di Lecco, dove l’associazione Monte di Brianza, in collaborazione con il Cros (Centro ricerche ornitologiche Scanagatta) ha organizzato l’originale evento.

Una camminata in un ambiente collinare tra boschi del Monte di Brianza. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso (massimo 60 persone). Prenotazione obbligatoria inviando un’email a associazionemontedibrianza@gmail.com (entro il 28 aprile). In caso di maltempo la passeggiata notturna sarà rinviata al 6 maggio.