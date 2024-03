Il maxi cantiere che durerà 3 anni e che paralizzerà il traffico del comune brianzolo

I residenti sono preoccupati: il maxi cantiere che durerà 3 anni paralizzerà il traffico proprio in uno dei punti più sensibili del paese. Residenti sul piede di guerra a Lesmo dove si svolgeranno i lavori per la realizzazione di un tratto di Pedemontana. Il cantiere occuperà un’area di 17.150 mq di terreno agricolo nelle vicinanze della scuola materna e delle abitazioni di via Ungaretti e via Caduti per la Patria. Il che porterà certamente a una paralisi del traffico, soprattutto nelle ore di punta, oltre ai numerosi disagi a chi accanto vive accanto alle ruspe e agli operai al lavoro.

Il gruppo No Pedemonatana Lesmo-Camparada-Arcore già nell’incontro dello scorso 12 marzo con gli altri comitati e le associazioni delle tratte B2 e C aveva chiesto ad Autostrada Pedemontana Lombarda di “valutare lo spostamento in zona più idonea del cantiere previsto a Lesmo accanto alla casa cantoniera della Provincia con ingresso diretto dalla Sp135”. Il progetto – già nella fase esecutiva – preoccupa molto i cittadini sia per l’impatto sulla mobilità e sul traffico, sia per quanto riguarda l’inquinamento acustico con operai proprio accanto alle abitazione e alla scuola. Il progetto esecutivo pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) avrà serie ripercussioni sulla vita degli abitanti di Lesmo, soprattutto perché il cantiere durerà circa 3 anni.

“Appena possibile, organizzeremo una serata informativa aperta a tutta la cittadinanza, per illustrare le criticità riscontrate nel progetto esecutivo legate alla cantierizzazione, la viabilità di cantiere e le fasi di lavorazione con le relative interferenze con la viabilità ordinaria”, ha annunciato il Comitato No Pedemontana Lesmo-Campara-Arcore. Carte e planimetrie alla mano i cittadini sono molto preoccupati.

Il cantiere vedrà un via vai di passaggi continui dei mezzi da 32 a 64 volte al giorno; nel cantiere saranno presenti importanti aree di stoccaggio e impianti che necessitano di essere continuamente alimentati. Il campo operativo è posizionato lungo la Sp135 in un’area mista residenziale agricola dove è prevista solo un’uscita che immette direttamente sulla Sp7. Secondo i criteri di criticità il cantiere è stato classificato con una criticità media