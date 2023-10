Il pensionato (che non sa usare lo smartphone) costretto a fare il "portoghese" sugli autobus

“Purtroppo non sono capace di usare il telefonino. Non so navigare su Internet, né tantomeno pagare on line. Non sono capace di acquistare i biglietti con l’App. Io il biglietto dell’autobus lo voglio pagare, ma se edicole e tabaccherie del mio quartiere sono sprovvisti non mi resta che salire sul mezzo e avvisare subito il controllore”.

Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday. A denunciare il fatto è un pensionato che vive nel quartiere di San Giuseppe. L’uomo nei giorni scorsi la mattina presto doveva andare in centro per alcune commissioni. Niente auto né bicicletta, ma la scelta di muoversi con i mezzi pubblici. Si è accertato degli orari di passaggio del pullman e poi fin dalla sera prima ha cercato i biglietti. “Ma né le edicole né le tabaccherie del quartiere li avevano - ha spiegato -. Ho provato anche la mattina dopo, ma senza successo. Appena sono salito sul pullman ho cercato il controllore, ma non c’era. Così ho spiegato la mia situazione all’autista. A quanto pare, anche parlando con altri passeggeri, il problema non riguarderebbe solo il mio quartiere ma anche altri rioni di Monza”.

L’uomo, dopo il viaggio “gratis” da casa in centro, una volta ultimate le commissioni ha cercato i biglietti. “In centro, per fortuna, c’erano. Ne ho comprati un po’ così che, magari per altri spostamenti, non dovrò più impazzire e rischiare di prendere la multa. Non capisco però come mai le rivendite siano sprovviste e non c’è una ricarica immediata”.

Il problema della mancanza dei biglietti era già stato denunciato alcuni mesi fa. Sempre a Monza, nei quartieri di San Giuseppe e di Sant’Albino. La vicenda era finita anche sui banchi del consiglio comunale.