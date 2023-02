La via di Monza che per San Valentino sarà coperta da 50mila petali rossi

Una passeggiata romantica nel cuore di Monza, tra bellissimi petali di seta rossa che accompagneranno gli innamorati. Un'iniziativa all'insegna del romanticismo quella in programma per martedì 14 febbraio a Monza, in via Bergamo. Riccardo Zakian del QocktailExperience by Qualunquemente ha deciso, insieme ai colleghi dei locali, di trasformare borgo Bergamo nella strada più dolce e romantica della città di Teodolinda.

Tutti i locali della via il 14 febbraio cospargeranno i marciapiedi con petali di seta rossa: ben 50mila petali che coloreranno la strada nel giorno degli innamorati. Un evento non solo per celebrare la festa degli innamorati "ma anche e soprattutto per ricordare la creatività che contraddistingue la categoria dei ristoratori", ricorda l'organizzatore. Ma anche per ricordare il bello di uno degli angoli storici più suggestivi della città, anche se alcune volte è al centro delle cronache per episodi di malamovida. Il 14 febbraio per chi passeggerà in via Bergamo sarà un'occasione per fare selfie e pubblicare le immagini sui social in quella che non solo è la via della movida, ma per un giorno diventerà anche la via degli innamorati.

"Lo scopo di questa iniziativa - spiega l'organizzatore - é di ricordare a tutti che in via Bergamo la passione non si é mai spenta. In moltissimi hanno lavorato duramente 'dietro le quinte' per creare attrattiva e sicurezza. Sono arrivate delle nuove attività e altre nuove ne stanno arrivando, offrendo anche loro delle proposte originali". Non solo locali, ma anche galleria d'arte contemporanea con le quali sono in programma una serie di iniziative che, certamente, lasceranno i frequentatori della via (ma non solo) a bocca aperta.

"La parte preziosa della nostra via, per chi non lo sapesse, é proprio questa. La sinergia e collaborazione tra le diverse realtà. Con un filo conduttore che lega l'arte e l'ospitalità", conclude l'organizzatore.