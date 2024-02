Dopo la pioggia a Monza aumentano i crateri, raffica di segnalazioni

Il maltempo ha peggiorato le condizioni delle strade in città. Che si sono trasformate in pericolosi percorsi a ostacoli.

Come succede sempre durante le giornate di forte pioggia, infatti, nelle strade di Monza (ma non solo) si sono aperti veri e propri crateri. Un fenomeno segnalato anche dall'assessore alla viabilità Giada Turato in un post sui social e che in queste ore si sta accompagnato alla raffica di segnalazioni dei cittadini.

A lamentare un grossa buca apertasi in via Volta è stato un nostro lettore, trovatosi questa mattina, 12 febbraio, insieme ad altri guidatori a dover schivare l'improvviso cratere nell'asfalto della carreggiata. "È una situazione decisamente pericolosa perché l'incolumità di chi guida è a rischio - ha spiegato a MonzaToday - Ho segnalato la buca alla polizia locale e spero che si possa intervenire al più presto".

Già nella giornata di sabato 10 febbraio tante altre segnalazioni sono giunte ai vigili per il caso (eclatante) della buca lungo viale delle Industrie. Che ha messo ko decine di auto.

E anche sui social in merito alla questione le segnalazioni non mancano. Fra queste quella relativa a via Borgazzi, dove all'altezza della palestra Ex Factory lungo la carreggiata si è aperto un altro cratere. La cui presenza, peraltro, secondo alcuni utenti della pagina Facebook "Monza segnalazioni" non sarebbe correttamente segnalata. Perché poco visibile a chi guida. La segnalazione postata da un cittadino è accompagnata nello specifico da una foto della carreggiata con la buca nella quale si intravede un cono segnaletico. e delle frecce dipinte sull'asfalto. "Ho rischiato di fare un incidente, finito fortunatamente solo con dei graffi sul paraurti - spiega nel post il cittadino - Segnalare un ostacolo in questa maniera è al limite dell'assurdo".

Secondo quanto spiegato ancora dall'assessore Turato l'ufficio Strade è al lavoro per cercare di risolvere le criticità. Per i cittadini è possibile segnalare la presenza di buche a: strade@comune.monza.it".