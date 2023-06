Al via i lavori per completare la pista ciclabile

Quest’estate operai al lavoro per il completamento della pista ciclabile di viale Elvezia. L’intervento verrà realizzato durante i cantieri per il rifacimento del manto stradale di viale Elvezia, inserito nel programma di rifacimento di altri tratti stradali dove l'asfalto è ormai ammalorato.

L'intervento prevede la realizzazione di 700 metri di pista ciclabile. Verrà realizzato il tratto nord di via Lario nel tratto tra piazzale Virgilio (in direzione Muggiò) fino a via Monte San Primo. Un intervento che va così a completare la cinta ciclabile viale Brianza, viale Cesare Battisti, viale Regina Margherita, viale Lombardia che collega così Monza con il confine con Muggiò. Il costo dell’intervento è di 245mila euro.

Come si legge anche nell'ultimo numero del notiziario comunale TuaMonza si tratta di un importante collegamento sovracomunale che permetterà di percorrere in bicicletta e in totale sicurezza il tratto di strada di via Lario. In alcuni punti la pistaciclopedonale, proprio per la conformazione della strada, è stata realizzata sul marciapiede. Il percoso per i ciclisti è protetto da un cordolo, mentre gli attraversamenti ciclabili in prossimità dei carrai e degli ingressi alle rampe di accesso ai parcheggi sono stati messi in sicurezza da un'adeguata segnaletica orizzontale.