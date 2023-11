In Brianza per Natale si scia: la pista per la discesa (anche coi gommoni)

Lezioni di sci e una pista di discesa per mettere ai piedi gli sci senza andare in montagna e per divertirsi con i gommoni. In Brianza il Natale quest'anno è più magico.

Niente neve ma una distesa bianca fatta da tappetoni sintetici di gomma bianca che ricorderà molto la neve e i paesaggi imbiancati, nel grande pratone di villa Borromeo ad Arcore. Il progetto era stato annunciato nei mesi scorsi e ora la pista da sci è in allestimento e tra poco sarà pronta a far divertire grandi e piccini tanto che sono stati pubblicati anche i prezzi per le esperienze.

L'accesso alla pista dei gommoni costa 5 euro per mezz'ora, lo stesso costo ha la pista da sci con 5 euro aggiuntivi per il noleggio dell'attrezzatura. Possibili anche lezioni di sci con 10 euro l'ora (inclusa attrezzatura) e 5 euro per l'accesso in pista. L'inaugrazione del villaggio della neve (senza neve) ad Arcore è fissata per giovedì 7 dicembre dalle 16 alle 17. Poi l'area sarà attiva da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, domenica 17 e domenica 24 e da mercoledì 26 dicembre a domenica 31 e poi da martedì 2 a domenica 7 gennaio con orario 10-12 e 15-19.

"Verranno montati e installati due grandi tappetoni bianchi per la montagna e creremo un campo scuola sci con una discesa per scendere a spazzaneve e un'altra pista per la discesa a bordo di gommoni da neve" aveva spiegato a MonzaToday l'assessore al Commercio Nicolò Malacrida.

"Si tratta di materiali che non rovineranno il prato e non ci sarà neve artificiale ma il colore bianco del tappeto ricorderà i pratoni innevati della montagna". Ai piedi di Villa Borromeo poi, per completare l'offerta di attività ricreative organizzate in occasione del periodo delle festività natalizie, verrà montata anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio.