Puffetta, Gargamella e gli altri cuccioli che aspettano di essere adottati

Hanno tre mesi e ora cercano una famiglia. Sono Puffetta, Gargamella, Musicista, Poeta, Sognatrice, Boscaiola, Morbida e Ventosa: otto cuccioli di pitbull che aspettano di trovare una nuova casa. A lanciare l’appello per una adozione consapevole è l’Enpa che sta selezionando famiglie interessate ad accogliere i cuccioli. “Una cucciolata di pitbull arrivata da noi in tenerissima età e a cui abbiamo davvero dedicato corpo e anima” spiegano dal rifugio dell’Ente Nazionale Protezione Animali. “Attualmente, avendo circa 3 mesi, si trovano in stallo a casa di nostri fidati volontari per permettere loro di fare tutte le esperienze che li preparino per essere adottati da splendide famiglie”.

Come adottarli

Se interessati si può mandare una mail a canile@enpamonza.it scrivendo come oggetto “candidatura adozione pit”, arriverà un questionario da compilare a cui eventualmente seguirà un severo colloquio conoscitivo al fine di trovare per ciascuno di loro la miglior sistemazione possibile.

“Sono cuccioli meravigliosi è vero, ma anche molto impegnativi, per questo è preferibile avere esperienza di cani, meglio se di questa razza e/o essere disposti a seguire un percorso educativo con un professionista senza scoraggiarsi davanti a eventuali difficoltà iniziali. Cerchiamo famiglie che dispongano di tempo da dedicare al cucciolo per assicurargli i giusti step esperienziali oltre che una corretta socializzazione con ambiente, persone e altri cani, permettendogli di diventare così degli adulti equilibrati e competenti. Ovviamente dovranno essere a tutti gli effetti parte della famiglia, non andranno lasciati, ad esempio, sempre e solo fuori in giardino. Nel caso in cui in famiglia fosse presente già un altro cane dovrà obbligatoriamente essere già castrato/sterilizzato oltre a essere di sesso opposto rispetto a quello del cucciolo scelto”. “Verrà comunque richiesta una prova di compatibilità da effettuare in canile. Affidi solo in Lombardia. Vi avvisiamo anche che, da bravi cuccioli quali sono, stanno conoscendo il mondo anche attraverso l'uso della bocca (in questo tipo di razza più spiccato che in altre) quindi preparatevi a dover sacrificare qualche paio di ciabatte” spiegano dall’Enpa.

Gli altri pitbull in attesa di casa

Per chi fosse interessato a un compagno di vita sempre di questa razza in canile ci sono anche diversi adulti che aspettano la loro occasione da tanto tempo come Cupido, Chopper, Sasha, Tabasco, Ics, Petalo, Roy, Bahamas e Boombastic. Per informazioni scrivere a canile@enpamonza.it.