Al Giro d'Italia ci sarà anche la Brianza con la sua specialissima pizza

I pizzaioli brianzoli in trasferta al Giro d’Italia per viziare il palato di tifosi e atleti. Il 4 maggio, giorno della partenza della prestigiosa gara ciclistica, a Veneria Reale ci sarà anche un po’ di Brianza. Saranno i pizzaioli di PizzAut a preparare e servire le pizze per il prestigioso evento sportivo che richiama sempre migliaia di tifosi e di appassionati.

Ad annunciare la partecipazione all’evento è stato Nico Acampora, il papà brianzolo che ha dato vita al sogno (diventato realtà) di una pizzeria gestita da persone autistiche. “Per noi inizia un periodo ricco di iniziative - ha annunciato martedì 9 aprile durante la presentazione del libro “Vietato calpestare i sogni” dove racconta la storia di PizzAut -. Il 4 maggio saremo a Torino: lì cucineremo in occasione della partenza del Giro d’Italia”. I cuochi e i pizzaioli di PizzAut non sono nuovi a mettersi ai fornelli per i campioni. Già l’anno scorso, in occasione del Gran Premio, avevano preparato le pizze ai box e anche quest’anno l’iniziativa verrà ripetuta. Inoltre Nico e i suoi ragazzi il 10 maggio saranno a Roma per ricevere il prestigioso riconoscimento Guido Carli; e il 12 giugno saranno a New York alla sede dell’Onu per parlare (per 8 minuti) del loro progetto.

Intanto il libro “Vietato calpestare i sogni” sta ottenendo un grande successo e da qualche giorno è disponibile, non solo su Amazon, ma anche nelle librerie di Monza e della Brianza. Un libro che, come ha ricordato Acampora, “nutre il cuore, ma aiuta anche tanti ragazzi autistici a crearsi un futuro di autonomia e di lavoro. I diritti d’autore verranno infatti devoluti a PizzAut Onlus così da sostenere quel sogno diventato realtà che molti genitori mi chiedono di poter replicare in tutta Italia”.