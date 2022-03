I ragazzi di Pizzaut fanno il tifo per Fedez: "Cerca di guarire e non ascoltare gli hater"

"Fedez sono Francescone, il pizzaiolo di Pizzaut, che ti aveva portato la pizza d'asporto. So che non stai bene e che ti hanno attaccato. Abbasso gli hater: i ragazzi di Pizzaut sono con te".

Questo il messaggio che i pizzaioli speciali hanno inviato su Facebook al rapper milanese all'indomani dell'annuncio dei suoi problemi di salute. Fedez, proprio ieri aveva annunciato sui social di attraversare un momento molto difficile dal punto di vista della sua salute. Il rapper non era sceso nei particolari ma aveva annunciato che dovrà sottoporsi a una serie di terapie.

"Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare - ha detto Fedez visibilmente commosso -. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro".

"Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare - ha continuato il rapper -. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile".

La sua decisione di rendere pubblica la malattia, però, non è stata accolta positivamente da tutti e i soliti "odiatori" della rete lo hannio attaccato. "Leoni da tastiera" che conoscono bene anche i ragazzi di Pizzaut, la pizzeria gestita da persone autistiche. Più di una volta sono stati presi pesantemente di mira per le loro iniziative e le loro attività. Ma la dolcezza e la sensibilità che da sempre li contraddistingue ha portato i ragazzi di Pizzaut a inviare un messaggio, sempre attraverso i social, a Fedez che già in passato aveva conosciuto e ammirato il loro lavoro. Facendogli gli auguri e ricordandogli di non prestare attenzione a quello che dicono le persone.