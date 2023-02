Il cameriere 'speciale' che insegna a servire agli studenti

Beatrice ha avuto un insegnante speciale. Un insegnante che lavora come cameriere da PizzAut e che le ha insegnato i rudimenti del mestiere. Un'esperienza che Beatrice - studentessa del quinto anno del liceo scientifico di Modena - ha vissuto settimana scorsa a Cassina de' Pecchi dove è stata 'stagista' da PizzAut. Beatrice, 18 anni, che ben conosce il mondo della disabilità si è trovata come insegnante Lorenzo un suo coetaneo autistico che da tempo è impegnato nel progetto della prima pizzeria italiana gestita da persone autistiche.

“È stata un'esperienza bellissima - ha spiegato Beatrice -. Lorenzo mi ha insegnato come si portano 3 pizze, come si prendono le comande, come si apparecchia e come si sparecchia. E poi mi ha riempito di abbracci". Beatrice è rimasta senza parole. "In parte ero preparata, perché conosco il mondo della disabilità, ma non pensavo che Lorenzo fosse così ben organizzato e che fosse così bravo perché portare tre pizze non è semplice".

Lorenzo, come sempre, è stato impeccabile e felicissimo di diventare per un giorno insegnante e di trovare una studentessa che lo ha seguito passo a passo. "Lei è stata brava e simpatica, e io sono molto emozionato", ha commentato alla fine del servizio.

Ad applaudire a questa esperienza è soprattutto Nico Acampora, il papà di PizzAut. "Con questo progetto si è invertito il paradigma della disabilità - ha aggiunto -. Lorenzo e Beatrice sono due coetanei che hanno lavorato insieme, e Lorenzo, ragazzo autistico, ha spiegato alla Beatrice, ragazza neuro tipica, come si svolge il suo lavoro. Lorenzo ha insegnato a Beatrice, ribaltando in questo modo quella logica per cui i cosiddetti normali insegnano ai cosiddetti disabili. Lorenzo poi, mentre lavorava con Beatrice l’ha abbracciata un sacco di volte. Forse è proprio questa la cosa che rimane anormale. Abbracciarsi fra sconosciuti, in maniera genuina e sincera, senza altri fini se non il desiderio di mostrare e condividere gioia e felicità".