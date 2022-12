Piscine e palestre si rifanno il look con i fondi del Pnrr

Ammontano a più di 4 milioni e mezzo di euro i finanziamenti ottenuti dal comune di Monza attraverso i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) da destinare agli impianti sportivi della città. “Un’iniezione significativa di risorse che contribuirà a riqualificare le strutture per renderle sempre più prestanti e moderne, in linea con l’offerta sportiva ricca e variegata di Monza”, spiega l’assessore allo Sport Viviana Guidetti.

Centro Rosmini

Di questi 2.800.000 euro saranno impiegati per il Centro Sportivo Pioltelli – Chiolo in via Antonio Rosmini 71, dove sarà rifatta integralmente la pista di atletica e le relative pedane per lanci e salti; sarà realizzato il nuovo edificio adibito a spogliatoi e locale tecnici per l’atletica leggera; sarà rifatto il manto del campo da rugby in erba sintetica e verrà rigenerato il manto in erba naturale del campo. A questi lavori si aggiungono nuove tribune per campi da calcio e rugby, un nuovo impianto di illuminazione e opere varie di sistemazione delle aree esterne; L’aggiudicazione dell’appalto integrato e del progetto esecutivo con i lavori è prevista per marzo 2023, mentre l’esecuzione dei lavori prevederà un anno circa di tempo, da luglio 2023 a luglio 2024.

Piscina Pia Grande

Lavori in programma anche al centro natatorio Pia Grande per i quali sono stati stanziati 680 mila euro per la realizzazione di una vasca ludica esterna e la completa riqualificazione delle aree verdi e solarium. L’aggiudicazione lavori è prevista per marzo 2023 e l’esecuzione tra giugno 2023 e dicembre 2024. Sono finanziati anche da regione Lombardia gli interventi mirati all’efficientamento energetico degli impianti natatori. Per il centro natatorio Pia Grande sono previsti lavori per 513.612 euro di cui 350.000 da finanziamento regionale. Tra gli interventi previsti l’acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili e di teli isotermici per la copertura della piscina; acquisto di una pompa di calore e di impianti di cogenerazione e trigenerazione; l’acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e sistemi di controllo per certificare la qualità del servizio all’utenza (es. ricambi d’aria, sanificazione ambientale, etc.); l’acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale. Il collaudo tecnico-amministrativo è previsto entro la fine di ottobre del 2023.

Centro sportivo Nei

Interventi di efficientamento anche al centro sportivo Nei di via Enrico da Monza: 191.878,50 cofinanziati con contributo di regione Lombardia per 153.502,80 euro e per 38.375,70 euro a carico del comune. Anche in questo caso le azioni di efficientamento prevedono l’acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili e di teli isotermici per la copertura della piscina; l’acquisto della pompa di calore e di sistemi di domotica per il risparmio energetico, l’illuminazione a LED. Il collaudo tecnico – amministrativo è previsto anche in questo caso per la fine di ottobre 2023. Gli altri interventi strutturali al Nei sono finanziati con un contributo regionale di 250.000 euro (stanziati dal Piano Lombardia) cui sommano 200.000 euro di risorse comunali i lavori di adeguamenti previsti al NEI. Si tratta di interventi indicati dalle prescrizioni di prevenzione incendi disposte dal comando dei vigili del fuoco; di sostituzione dei serramenti; di riqualificazione dell’impianto di illuminazione con corpi lampada a LED; di risanamento e protezione delle strutture in cemento armato e degli elementi strutturali. Entro fine anno sarà approvato il progetto definitivo, mentre i lavori saranno svolti nel corso del 2023.

Palestre e stadio Sada

Sono previsti interventi anche nelle palestre e allo stadio Sada. Altri progetti finanziati con contributi regionali e PNRR, attualmente in corso sono alla palestra scuola media Bellani (manutenzione straordinaria e adeguamento normativo VVF e CCV palestra e spogliatoi 500.000 euro contributo regione Lombardia - progetto esecutivo in corso, lavori nel 2023); alla palestra scuola media Zucchi (manutenzione straordinaria pavimentazioni palestre e aree esterne” 220.000); palestra scuola media Elisa Sala (manutenzione straordinaria e adeguamento vigili del fuoco palestra e scuola 940.000 euro contributo Regione Lombardia lavori in fase di conclusione); stadio Sada (consolidamento statico tribuna coperta -150 euro cofinanziato per 75.000 euro con contributo Regione Lombardia - lavori in corso). Inoltre al Sada verranno eseguiti interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (biglietteria, tribuna est e parcheggio interno) grazie a un contributo regionale di 270.000. I lavori inizieranno nel 2023.

Egidio Longoni vcesindaco con delega ai progetti Pnrr ha colto l’occasione per precisare che il comune di Monza ha ottenuto finora finanziamenti complessivi per 37 milioni di euro, a supporto di 32 progetti totali. “Ci stiamo strutturando per centralizzare il coordinamento di questi importanti appalti istituendo una direzione ad hoc - spiega -. Lì concentreremo le fasi progettuali, realizzative e di rendicontazione per rispettare i tempi stretti imposti per il completamento delle opere”.