Messa di Natale in Duomo senza brindisi con gli alpini: scoppia la polemica in consiglio comunale

Addio alla tradizione: a Monza a Natale dopo la messa di mezzanotte in Duomo niente brindisi con gli alpini in piazza. Niente panettone e vin brulé per riscaldarsi e farsi gli auguri. Quest’anno niente penne nere ad accogliere i fedeli che usciranno dal basilica monzese. Ma gli alpini del Gruppo Monza Centro non rinunciano a una delle manifestazioni a loro più care: saranno fuori dalla chiesa di San Gerardo che, peraltro, quest’anno celebra l’Anno Santo Gerardiano, confermando così una tradizione tanto cara ai monzesi.

Ma il cambio della location non è passato inosservato e il caso è finito sui banchi del consiglio comunale. Il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) ha denunciato una mancata concessione della piazza. “Sul notiziario comunale è stato riportato che il brindisi con gli alpini si terrà anche quest’anno in piazza Roma - ha dichiarato durante il consiglio comunale di lunedì 18 dicembre -. Un evento che prosegue da molti anni, che richiama dalle 800 alle 1.000 persone; ma soprattutto un evento sotto il segno della solidarietà. Gli alpini non sono una Srl, e non ci guadagnano nulla”.

Sulla vicenda è intervenuta l’assessore alla Cultura Arianna Bettin. “Serve una richiesta formale di concessione degli spazi. Nonostante i colloqui con i responsabili, questa richiesta ad oggi non è pervenuta”.