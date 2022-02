Mancano agenti di polizia stradale: la questione finisce al Pirellone

“Dopo la chiusura del distaccamento di Seregno le mansioni operative della polizia stradale di Monza e Brianza si sono purtroppo ridotte a favore delle attività amministrative e organizzative. Va aggiunto poi che la previsione in pianta organica di 44 unità non si è mai realizzata, dato che ancora oggi siamo fermi alle 29 unità”. A denunciarlo in consiglio regionale il consigliere Alessandro Corbetta (Lega) che ha chiesto all'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato di aprire un tavolo di confronto con il Governo, con il Ministero dell'Interno e con le associazioni sindacali per chiedere nuovi agenti per la Polstrada di Monza e Brianza

Il consigliere del Carroccio denuncia il problema della mancanza di agenti in strada. Una lacuna che, soprattutto in una delle strade più traffiche della Lombardia quale è appunto quella della Strada statale 36, si fa particolarmente sentire. Gli incidenti (anche gravi) sono, purtroppo, all'ordine del giorno. Corbetta sollecita un rapido intervento.

“In particolare la SS36, nel tratto da Monza fino alla provincia di Lecco, risulta essere una delle strade extraurbane più trafficate e pericolose del Paese con il triste primato italiano della maggior frequenza di incidenti, spesso con feriti o mortali - precisa -. Una situazione che rende ancora più urgente il promesso potenziamento dell’organico della stradale”.

Corbetta ricorda che gli agenti in questo momento sono particolarmente sotto stress. Oltre alle pattuglie per la sicurezza stradale vengono impiegati per i controlli covid, per i protocolli di intesa per la gestione degli autovelox, per i pattugliamenti, per i controlli su trasporti alimentari ed animali, oltre ai servizi di prevenzione delle stragi del sabato sera o di ordine pubblico per gli eventi sportivi. Ma la coperta è corta e il numero di personale impiegato è sempre lo stesso.