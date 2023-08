Ponte di Ferragosto, bollino nero e rosso nelle strade brianzole

Bollino nero e rosso, anche lungo le strade brianzole si annuncia un altro weekend di grande traffico per il ponte di Ferragosto.

Lo ricorda Anas nell'ultimo report nazionale sui dati viabilistici, prendendo in esame le strade a più alta percorrenza, tra cui spicca anche la Statale 36 che attraversa la Brianza lecchese e il Lago, collegando Sondrio con Milano. "In Lombardia i veicoli transitati lo scorso fine settimana (quello del 5 e 6 agosto) lungo la SS36 'Del Lago di Como e dello Spluga' sono stati complessivamente 162mila a Desio, circa 130mila a Lecco, 100mila ad Abbadia Lariana e circa 30mila nel tratto della provincia di Sondrio" - rende noto l'ente strade. Una mole consistente di auto e moto che, come ricordato anche da LeccoToday, con tutta probabilità si ripresenterà nei prossimi giorni. È previsto infatti un esodo da bollino nero per la mattinata di domani, sabato 12 agosto, da bollino rosso per oggi, venerdì 11 agosto, e per sabato pomeriggio e per domenica 13 agosto.

"Nel lungo ponte di Ferragosto è previsto traffico intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali" ricorda inoltre Anas precisando che resta in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi, 11 agosto, dalle ore 16 alle 22, sabato 12 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 13 dalle 7 alle 22.

In generale, secondo l'osservatorio del traffico, i flussi di traffico sono in lieve crescita a luglio rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d'Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%. Sulla rete stradale si è registrato un incremento degli spostamenti anche rispetto a giugno: +6% e in particolare dell’11% al Sud.