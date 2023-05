Premiate le 12 donne che rendono migliore Monza e Brianza

Una platea ricca di personalità istituzionali, militari e non solo quella che ieri sera venerdì 12 maggio 2023 ha assistito al conferimento del Premio Eccellenza Donna FIDAPA – BPW Italy Sezione di Monza e Brianza 2023 alle donne monzesi (per nascita, dimora o sede lavorativa) che si sono distinte per il loro impegno contribuendo a elevare non solo il prestigio del territorio, ma anche a favorirne lo sviluppo economico, culturale e sociale. Il Salone delle Feste di Villa Reale è stata la cornice perfetta per questo evento condotto magistralmente da Barbara Russo, Presidente di Fidapa BPW Italy Monza Brianza, da sempre molto attenta alle tematiche legate ai diritti delle donne e alla valorizzazione dell'universo femminile, partendo dai meriti e dalla capacità di esprimersi e lavorare in un mondo che, sebbene in cambiamento, è ancora troppo legato a preconcetti e schemi. La bellezza di un evento di questo tenore si è espressa anche nella grande complicità e solidarietà che scorreva tra le donne sul palco e in sala.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Donne note al pubblico ma anche donne da valorizzare come modelli virtuosi per altre donne e per le nuove generazioni, donne a cui desideriamo esprimere la nostra gratitudine e a cui va la nostra ammirazione" ha dichiarato orgogliosa la presidente Russo - quest’anno abbiamo voluto anche candidare al Premio le donne dell’arma e del corpo di polizia che si sono contraddistinte per il percorso professionale e umano”.

In merito alle donne dell'arma spendiamo due parole più perché operano e lavorano in un mondo che per antonomasia viene da riconosciuto e raccontato tramite figure maschili di riferimento. Queste donne, belle e risolute, con grande spirito di iniziativa e senso del dovere, sono riuscite, tutte, a ritagliarsi un posto e a essere d'esempio a tutti.

Grande entusiasmo anche da parte del presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, presente per premiare le eccellenze nel campo dell'imprenditoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gran finale in musica con la bravissima Vanessa Grey, la speaker di Rtl 102.5, che ha dato prova della sua bravura e della sua capacità di coinvolgere il pubblico alla fine della premiazione. Una nota particolare anche alla (sempre) bella Federica Moro, premiata per la Tv e che forse non tutti sanno che è nata e cresciuta proprio a Carate Brianza.

Il Premio Eccellenza Donna 2023: tutte le donne premiate

Per la Moda Mila Zegna, nipote di Ermenegildo Zegna

Per l’Imprenditoria Elsa Zannier, titolare Concessionaria Lombarda Motori Monza

Per la TV Federica Moro, Miss Italia 1982, attrice, presentatrice

Per la Medicina Prof.ssa Patrizia Vergani, Responsabile Clinica Ostetrica Ospedale San Gerardo di Monza

Per il Teatro Rossana Carretto, attrice comica di Zelig

Per lo Sport e il Volontariato Renata Andolfi, biker, che ha scalato l’Himalaya con finalità solidale a favore di una Fondazione ONG che accoglie le bambine che scappano dalle mutilazioni genitali

Per l’impegno professionale, il bene sociale, l’ordine e la sicurezza:

Patrizia Palmisani Prefetto di Monza e Brianza

Paola Morsiani Vicario del Questore e primo Dirigente della Polizia di Stato

Francesca Bisogno Capo di Gabinetto della Questura e Vice Questore MB

Simonetta Vittoria Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura MB Michela Giuglardo Maggiore dei Carabinieri MB

Valentina Sarcinella Maresciallo Capo della Guardia di Finanza MB

La Cerimonia di premiazione ha avuto il Patrocinio di Regione Lombardia, Provincia MB, Comune di Monza, Comune di Lentate sul Seveso, Consorzio Parco e Reggia di Monza.