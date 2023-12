Ecco chi sono le stelle dello sport brianzolo di oggi e di domani: un premio per le vittorie e l'impegno

L'Unione delle società sportive Monza e Brianza premia le eccellenze dello sport del territorio. I campioni di oggi, ma anche i talenti promettenti di domani che portano alto il nome del territorio in Italia e nel mondo.

L'appuntamento con la cerimonia - che ormai è una tradizione dell'Ussmb - è fissata per il 13 ottobre alle 20.30 a Monza, al teatro Binario 7. Per l’occasione saranno assegnati numerosi riconoscimenti per omaggiare chi lo sport lo pratica, lo vive, lo sostiene e lo comunica.

La Stella d’oro sarà assegnata ad Alessia Orro, capitana del Vero Volley. Le Insegne d’oro andranno a: Antonio Magrin, presidente onorario Amici della Montagna; alla squadra giovanile del tiro a segno nazionale Monza, che si è distinta sia a livello regionale sia nazionale esprimendo anche eccellenti individualità; alla Squadra Under 18 del Nuoto Club Monza, campione d’Italia di pallanuoto nella propria categoria; al Panathlon Monza e Brianza; ad Anita Greco, atleta della Corona Ferrea Monza, vincitrice di due medaglie ai Campionati Mondiali di Nuoto Special Olympics a Berlino.

Premi anche alle giovani promesse: Mattia De Rocchi, campione italiano 800mt U18 e vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Europei U18; Giorgia Bruggi, VadymLarin, Giuliana Beskali, atleti di punta della Monza Combat School di kick boxing; Giulia Sironi, atleta dell’Atletica Monza, campionessa italiana cadette di salto triplo.

Premi anche ai dirigenti, ai tecnici e ai volontari che lavorano e operano all'interno delle società sportive di Monza e Brianza. I premi Valori dello Sport ques'anno saranno assegnati a: Giancarlo Machiodi (della Casati Arcore); Daniele Mattei (del Moto Club Monza); Luca Mariani (dell'Astro Roller Skating); Luigi Merlini (della Arcieri della Brianza); Anna Caretto (dello Skating Club Monza); Sabrina Camino (della H2O Muggiò Nuoto Artistico).

Poi una targa in ricordo di una donna speciale: una donna che ha dato molto allo sport cittadino e alla Ussmb. A quasi un anno dalla sua prematura scomparsa una targa alla memoria sarà assegnata ad Anna Colzani, presidente della Società Sportiva Corona Ferrea Pattinaggio che quest’anno festeggia 40 anni di attività Il Premio Angelo Corbetta per il giornalismo sportivo sarà assegnato a Stefano Peduzzi, direttore Monza News

Interverrà la cantante Benedetta Grasso, ex pattinatrice, che proporrà alcuni brani. Sarà presente anche una delegazione dell’Unicef con gli alunni delle scuole di Monza e Brianza che hanno partecipato al Programma Scuola Amica Unicef. Nel corso dell’evento saranno fornite alcune anticipazioni riguardanti il 47esimo Monza Sport Festival, la tradizionale kermesse organizzata dall’Ussmb.