A Monza i problemi per la raccolta dei rifiuti si segnalano con un click

Il problema della raccolta rifiuti a Monza continua a tenere banco. Soprattutto sui social. Sono numerosi i post (con foto) di rifiuti abbandonati e di discariche abusive in giro per la città, sia in centro sia in periferia.

Così che il comune e l'impresa Sangalli corrono ai ripari e hanno creato una sorta di piattaforma digitale sulla quale segnalare i disservizi. Sul portale di Monzapulita è possibile compilare un form dove segnalare il disservizio (raccolta tardiva, mancata pulizia della strada, rifiuti che durante il ritiro sono stati dispersi lungo strada e marciapiedi, mancato svuotamento dei cestini...).

Le singole segnalazioni sono prese in carico e processate dai coordinatori di Impresa Sangalli. La procedura prevede che al termine l’utente che ha inviato la segnalazione riceva una notifica di chiusura per rendicontare l’evasione della richiesta stessa. Inoltre è anche possibile caricare fotografie. I dati caricati sulla piattaforma che gestisce le segnalazioni sono condivisi con i tecnici del comune, i quali possono verificare in ogni momento la situazione.

Sul portale è possibile inoltre accedere ai Servizi a prenotazione: ritiro rifiuti ingombranti, ritiro RAEE (Rifiuti ed Apparecchiature Elettriche Elettroniche), ritiro sfalci verdi. I servizi ad iscrizione disponibili sono la raccolta dei tessili sanitari (pannoloni e pannolini), la raccolta selettiva degli imballaggi in cartone (Riservato UnD), la raccolta delle cassette in plastica/legno (Riservato UnD), la raccolta degli oli vegetali esausti di cucina (Riservato UnD).

Si ricorda a tutti coloro i quali, per motivi diversi, non possono recarsi personalmente alla piattaforma di viale delle Industrie, che è possibile prenotare il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Questi ultimi non vanno mai lasciati sulla strada senza avere preventivamente concordato giorno e orario di ritiro con gli operatori.