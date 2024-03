L'ammassamento in Villa Reale e poi la sfilata per le vie del centro: ecco come Monza accoglierà gli alpini

Monza si prepara ad accogliere gli alpini con una giornata all’insegna della festa, ma prima di tutto del ringraziamento. A quel corpo che da sempre in città (ma non solo) è presente in prima linea quando c’è bisogno di dare una mano alla popolazione. Così che quest’anno l’organizzazione della Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini è affidata alla Sezione di Monza, che nell’occasione ricorda il suo 95esimo anniversario della fondazione.

L’evento è fissato per il 6 aprile. Il programma prevede alle 15 l’ammassamento nell’avancorte della Villa Reale; alle 15.30 l’onore ai gonfaloni, al labaro dell’Associazione nazionale alpini e ai vessilli associativi; alle 15.45 l’alzabandiera; alle 16 la sfilata dalla Villa Reale fino a piazza Trento e Triste passando per via Regina Margherita, piazza Citterio, Carlo Alberto, piazza Roma, via Italia e infine piazza Trento e Trieste; alle 16.45 la deposizione della corona, l’onore ai caduti, la recita della preghiera dell’alpino e infine l’ammaina bandiera; alle 17 nell’aula magna del liceo Zucchi l’incontro con le autorità. A seguire la conferenza “Alpini e Imi: una storia di sacrificio e di solidarietà” a cura del professor Luca Frigerio. La manifestazione si concluderà con un aperitivo sotto i porti del liceo.

Alla manifestazione sono invitate le 14 Sezioni della Lombardia che parteciperanno con il loro Vessillo accompagnato da una delegazione, ma l’invito è stato esteso anche alle 5 Sezioni di Emilia-Romagna che completano l’organico del 2° raggruppamento ANA. La manifestazione sarà accompagnata dalla Fanfara alpina di Asso e dal Coro ANA “La Baita” di Carate Brianza. Accanto ai gonfaloni di Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Monza sarà presente il Labaro Nazionale dell’Associazione Alpini, decorato di 216 medaglie d’oro di cui 209 al Valor militare.

Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini è stata istituita il 22 settembre 2020 dal Consiglio Regionale della Lombardia approvava la legge n. 66 che istituiva la “Giornata Regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini”, da celebrare il 2 aprile di ogni anno, in ricordo del giorno della benedizione dell'ospedale da campo allestito a Bergamo dall'Associazione Nazionale Alpini.

La Regione riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini al fine di promuovere le numerose attività di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano l’operato; diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra le generazioni più giovani e in età scolastica.