E' tutto pronto per l'inaugurazione di Pizzaut: cosa succederà oggi a Monza

Una giornata lunga. Anzi lunghissima. Condita di festa, di gioia e di emozioni. Pizzaut raddoppia e apre anche a Monza. Domenica 2 aprile, alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella, ci sarà il taglio del nastro. Una cerimonia che vedrà anche la firma di due contratti a tempo indeterminato per due dei ragazzi autistici che faranno parte della squadra che lavorerà nel nuovo ristorante. Un traguardo importante nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

A illustrare punto per punto tutto quello che succederà oggi nel nuovo ristorante Pizzaut a Monza è stato Nico Acampora, il fondatore del progetto.

"Il presidente della Repubblica arriva alle 11.45. Dopo le autorità lo accolgo io e lo saluto con i ragazzi. Poi il nostro amico Vescovo Raimondi fa la benedizione. Subito dopo tagliamo il nastro con i ragazzi. Prima di entrare da PizzAut il mio cameriere Andrea suona per il Presidente "L'inno alla Gioia" che ha imparato in maniera incredibile in questi 4 giorni. A seguire entriamo nel ristorante e alla presenza del Presidente firmiamo il Contratto a Tempo Ineterminato di Gabrile e Beatrice, due dei miei camerieri autistici" ha spiegato Acampora, anticipando quello che a breve succederà nel locale situato nell'Energy Spring Park.

La speciale pizza Articolo 1

La visita poi, da programma, proseguirà con una visita alle cucine con Acampora che illustrerà al capo dello Stato tutti gli accorgimenti tecnici che consentono ai ragazzi di lavorare in autonomia e sicurezza. Poi il momento del pranzo con il presidente della Repubblica che assaggerà la pizza Articolo 1: "L'Italia è una Repibblica democratica fondata ANCHE sul NOSTRO lavoro".

"Al termine del pranzo il Presidente della Repubblica saluterà tutti i ragazzi e ci sarà un piccolo momento di scambio di doni...fra gli altri daremo al Presidente il Grembiule rosso di Pizzaut simbolo di Inclusione e cambiamento possibile". Fuori sul piazzale i truck food sforneranno pizza per chi sarà presente ma che fino alle 15 non potrà entrare a visitare il ristorante.