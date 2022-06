A Monza si può (ancora) parcheggiare anche quando c'è il lavaggio delle strade

I monzesi possono stare tranquilli: fino alla fine dell'anno potranno continuare a parcheggiare senza l'assillo delle multe per la pulizia della strada. Come si legge sul sito del comune di Monza il sindaco Paolo Pilotto ha prorogato la sospensione, in fase sperimentale, del divieto di sosta per il lavaggio delle strade fino al 31 dicembre 2022.

"È consentita, perciò, la sosta senza limitazioni, fatte salve ulteriori indicazioni previste dalla segnaletica orizzontale e verticale in ogni specifica situazione - si legge sul sito del comune -. Con il nuovo appalto di raccolta rifiuti e di lavaggio strade, infatti, dal 1 novembre 2021 al 30 giugno 2022, è stato sospeso il divieto di sosta per lavaggio strade su tutte le strade del territorio comunale".

La novità, introdotta dalla Giunta Allevi, aveva riscosso grande entusiasmo tra i monzesi che rischiavano la multa se lasciavano l'auto in strada quando era previsto il passaggio dei mezzi e degli operatori dell'Impresa Sangalli per il lavaggio. Una novità che, però, aveva scatenato anche alcune polemiche sui social con utenti che postavano le immagini di strade non perfettamente pulite a causa della presenze delle auto parcheggiate.

"L'azienda Sangalli - era stato spiegato durante la presentazione del nuovo servizio entrato in vigore a novembre 2021 - utilizza macchine spazzatrici di ultima generazione che non necessitano lo spostamento delle automobili dalla strada. Verranno impiegate macchine spazzatrici con agevolatore che consentiranno di eliminare del tutto l’obbligo di spostare i veicoli per la pulizia delle strade e di abolire i relativi divieti di sosta. Per la pulizia sarà impiegata anche una minispazzatrice a trazione elettrica, che sarà prevalentemente utilizzata sulle piste ciclabili, nelle vie più strette e per gli interventi d’emergenza. Sarà migliorato anche il servizio di spazzamento manuale, organizzato su 34 micro-zone grazie all’istituzione dell’”Operatore di Zona” per un presidio pressoché quotidiano del territorio".