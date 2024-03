"Grazie a chi ha pulito il letto del canale dal degrado e dai rifiuti"

Il più delle volte le segnalazioni arrivano per ciò che non funziona: rifiuti abbandonati, stato di degrado, furti, truffe, atti vandalici. Ma qualche volta c’è anche chi, alla redazione di MonzaToday, si rivolge per ringraziare. Un grazie rivolto, ad oggi, a sconosciuti che hanno ripulito il letto del canale da rifiuti di ogni genere che da tempo lo avevano trasformato in una discarica a cielo aperto.

Succede a Monza, lungo il canale Villoresi. La segnalazione risale a settimana scorsa, a lunedì 11 marzo quando Roberto Civati (coordinatore del gruppo Controllo di Vicinato Monza e Brianza) aveva inviato un’email al Consorzio del Villoresi e al Comune di Monza (allo sportello al cittadino, e all’ufficio Ambiente). Un’email con le immagini del degrado in quell’angolo della città nel tratto monzese del canale, tra il confine con Muggiò e la via Monte Bianco. “Non sapendo a chi rivolgermi ho deciso di spedire l’email ai tre uffici - spiega Civati -. Ho inoltre segnalato, non solo la presenza di rifiuti nel letto del fiume, ma anche di una grossa quantità di vegetazione in corrispondenza dello sbarramento di via Monte Generoso”.

Con stupore e anche con estrema gioia Civati ha trovato rapido accoglimento alla sua segnalazione. Dopo una settimana, nella giornata di lunedì 18 marzo, alcuni operatori erano nel letto del fiume a recuperare detriti e immondizie. “Non so se fossero dipendenti del Consorzio o del Comune - ha concluso -. Il risultato è che il letto del fiume è stato ripulito”. Da qui l’invito a non smettere mai di segnalare. “Quando ci sono problemi nel canale avviso sempre anche il Consorzio, soprattutto per situazioni di degrado, rifiuti, vegetazione debortante o paratie che sono rotte o sono state vandalizzate”.