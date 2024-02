Il regno dei colori arriva in Brianza, vicino a Monza stanno per sbocciare 200mila tulipani

Un angolo di Brianza torna a fiorire. E a colorare il campo di Shirin a Ornago saranno 200mila tulipani. Oltre a narcisi, iris, giacinti e allium. Un'esplosione di sfumature e di natura che sta per sbocciare per uno spettacolo tutto primaverile che anche quest'anno si rinnova.

Si tratta del campo di raccolta di tulipani Shirin, a Ornago. La data di apertura ancora non è stata fissata ma, condizioni meteo e fioritura permettendo, l'area potrebbe accogliere i visitatori già da metà marzo, in anticipo rispetto agli altri anni. Qui le sorelle Elmina e Carolina Brambilla hanno dato vita al progetto di riempire di colore e bellezza un angolo di Brianza per trasformare un terreno di famiglia con i colori della natura dopo il periodo del lockdown. Un'idea che ha portato i tulipani in primavera, il labirinto di girasoli in estate e il campo di zucche in autunno, tutti eventi che hanno richiamato migliaia di persone.

"Quest’anno avremo 2 ettari di tulipani e sono ben 200.000 bulbi (solo di tulipani!)" ha anticipato Elmina Brambilla a MonzaToday. "Abbiamo ampliato la coltivazione con narcisi, Iris, giacinti e allium. Pensiamo di aprire prima rispetto agli scorsi anni (probabilmente metà marzo). Stiamo ampliando la proposta dei laboratori soprattutto per le scuole che verranno a visitare il campo".