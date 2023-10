In Brianza è già quasi Natale, oggi apre il magico villaggio con la slitta di Babbo Natale

Sabato 14 ottobre in Brianza è iniziato ufficialmente, a quasi due mesi e più dal magico giorno, il conto alla rovescia per il Natale. E cresce l'attesa e i preparativi per la festa più amata. Soprattutto dai piccini.

A far arrivare prima il Natale in Brianza è ancora l'AgriBrianza di Concorezzo dove è tutto pronto per l'inaugurazione del Christmas World Agribrianza, il grande villaggio di Natale che ogni anno richiama tantissimi visitatori. Il taglio del nastro è previsto per sabato 14 ottobre. Un villaggio che quest'anno spegne la 30esima candelina.

All'interno del Christmas World 2023 ci sarà la possibilità di fare una esperienza di guida con la realtà virtuale a bordo della slitta di Babbo Natale. "Dopo la Lapponia e il giro del mondo, quest’anno ti porteremo in… Eh, no, ora è ancora troppo presto per rivelartelo, ma ti garantiamo sarà super divertente e giocoso" annunciano sul sito dell'iniziativa. All’ingresso del Christmas World è atterrata anche la slitta di Babbo Natale e per i visitatori ci sarà la possibilità di cimentarsi con un simulatore di volo e indossare il visore per fare la conoscenza di D.A.S.H., l’aiutante di Babbo Natale che sarà l'accompagnatore del viaggio. L'esperienza è gratis per i bambini sotto i tre anni, l'ingresso per chi indossa il visore è di 3 euro