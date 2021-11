Transgender Day: ceri in piazza in Brianza per ricordare le vittime della transfobia

La Brianza non dimentica. Saranno 409 i piccoli ceri che verranno accesi in piazza. Ad ogni cero corrisponde un nome, quello delle 409 persone che in Italia e nel mondo nell'ultimo anno sono state vittime della transfobia.

L'appuntamento è per sabato 20 novembre, alle 16, a Vimercate dove in piazza Santo Stefano l'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno ha organizzato una cerimonia per ricordare le vittime della transfobia. Una data scelta non a caso: il 20 novembre ricorre, infatti, il Transgender Day of Remebrance.

Una ricorrenza che è stata introdotta dalla comunità Lgbt per ricordare l'assassinio di Rita Hester avvenuto nel 1998. La vittima era una donna afroamericana transgender che venne brutalmente assassinata ad Allston, nel Massachusetts. Una cerimonia che prevede in tutto il mondo l'accessione di una candela in ricordo di tutte le vittime della transfobia.

La manifestazione di Vimercate è stata organizzata in collaborazione con la Cgil, l'Unione degli studenti di Monza, e il Brianza Pride. Il programma è in via di definizione.

Sono previsti gli interventi di alcuni esponenti della comunità Lgbt di Monza e Brianza.