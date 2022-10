Raccolta alimentare per i senzatetto di Spazio 37

Una spesa un po' più ricca per riempire la dispensa di Spazio 37. Si terrà domani, sabato 8 ottobre, la raccolta alimentare per le persone senza fissa dimora che dalle prossime settimane verranno accolte nel dormitorio comunale di via Borgazzi 37.

Per tutta la giornata i volontari delle associazioni che operano all'interno della struttura saranno presenti davanti all'Iper di via della Guerrina per raccogliere i prodotti. Cibo a lunga conservazione, latte, té e prodotti per la prima colazione. Ma anche detersivi e prodotti per l'igiene personale. Sarà possibile consegnare anche capi d'abbigliamento (nuovi o usati ma comunque in buone condizioni). Servono coperte, jeans, felpe e scarpe da ginnastica. È possibile consegnare alimenti e capi di abbigliamento direttamente allo Spazio 37, sempre domani 8 ottobre dalle 15 alle 20.

Lo Spazio 37 è lo storico ex deposito degli autobus di Monza ed è stato trasformato in una vera e propria casa dove le persone che stanno affrontando una situazione di fragilità trovano un porto sicuro: un letto caldo e pulito dove dormire, bagni e docce dove potersi lavare ogni giorno, cambi di abito, colazione e cena, e soprattutto la certezza di non essere soli. Di poter scambiare quattro chiacchiere con i volontari. Nel corso della giornata lo Spazio 37 rimarrà chiuso.