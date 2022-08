"Ti aiutiamo a disfartene": la proposta dell'associazione brianzola

Raccogliere fondi è sempre più difficile. La generosità dei brianzoli inizia ad essere messa a dura prova dalle difficoltà economiche, ma al tempo stesso l'associazione deve fare i conti con gli aumenti.

Da qui l'idea di chiedere come donazioni semplici centesimi. Quei ramini che ci sono nel fondo dei nostri portamonete e che difficilmente vengono utilizzati. Una piccola richiesta per le tasche del donatore, che però diventa importante per i volontari. A lanciare l'appello è l'associazione Verde Assistenza Villasanta sodalizio impegnato da anni nel trasporto di persone anziane e diversamente spesso per visite ed esami. Ma non solo. L'associazione è un importante punto di riferimento sul territorio per le persone più fragili, proprio come è successo durante il periodo del lockdown (e che continua tutt’ora). Oltre che di aiuto alle persone che vivono in strada.

Da qui l'idea di aiutare i brianzoli a "disfarsi" dei centesimi. "Hai in casa monetine di rame inutilizzate e non sai cosa farne? - si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione -. Chiamaci e un nostro volontario si attiverà per venire a ritirarle. Ai fini della trasparenza, una volta conteggiate e versate in cassa verrà spedita relativa ricevuta di incasso. Aiutateci ad aiutare facendo rete con amici e parenti per raccogliere più monete possibili". Chi ha monetine da consegnare può telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 380.6929120.

Non calano invece le prestazioni erogate dall'associazione. Nei primi sei mesi del 2022 le attività sono aumentate del 5,22% (soprattutto quelle del trasporto sociale con 956 servizi, +7,30%). Con i mezzi sono stati percorsi quasi 20 mila km con attività anche fuori provincia.

Il volantino che pubblicizza l'iniziativa