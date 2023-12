Parte la raccolta per l'acquisto del pullmino per i disabili: ecco come contribuire

La Croce Bianca di Cesano Maderno e la onlus "Raggio di Sole" di Desio (che si occupa di ragazzi speciali) lanciano una campagna di crowdfunding dal titolo "Viaggiamo a tutto gas!", finalizzata all’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per i ragazzi diversamente abili. La raccolta fondi è iniziata venerdì 01 dicembre e terminerà martedì 30 gennaio 2024 e servirà per far fronte alla situazione dei mezzi attualmente in uso, che sono pochi e con alle spalle parecchi anni di servizio.

Le attività della Croce Bianca e della onlus "Raggio di Sole"

La sezione Croce Bianca di Cesano Maderno si occupa tra le sue varie attività quotidiane anche di trasportare, in collaborazione con i comuni del territorio, persone fragili o con disabilità che tutti i giorni necessitano di un accompagnamento per raggiungere la scuola, il posto di lavoro, ricevere cure mediche o partecipare ad attività nel loro tempo libero. L'associazione "Raggio di Sole" di Desio cerca invece di creare opportunità di svago per persone con disabilità non solo per tutelare il benessere dei propri utenti ma anche per fornire una risposta di sollievo al nucleo familiare di appartenenza: lo scopo primario è quello di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale tramite l’organizzazione di cene, serate karaoke, eventi a teatro, sagre, balli ed eventi sportivi. Per questo la onlus realizza anche un’uscita mensile, appoggiandosi ai mezzi di Croce Bianca Cesano Maderno, rivolta a 20 utenti di molteplici comuni, consentendo loro di vivere esperienze e condividere emozioni.

"Tutto questo è possibile grazie ai volontari di entrambe le associazioni che ogni giorno donano gratuitamente il loro tempo alle persone più bisognose di cure e di attenzioni - spiegano dalle due realtà - Il servizio di accompagnamento è effettuato con furgoni attrezzati da aziende specializzate, rendendoli così abilitati ad un trasporto sicuro grazie a pedane idrauliche e complementi vari. Tuttavia, i mezzi a disposizione sono pochi e alcuni di questi hanno alle spalle diversi anni di servizio: per questo motivo si rende necessario l’acquisto di un nuovo automezzo dotato di tutti i comfort e gli standard di sicurezza di ultima generazione".

Come contribuire

Ognuno potrà donare il suo contributo collegandosi al sito: https://www.ideaginger.it/progetti/viaggiamo-a- tutto-gas.html.

L’obiettivo è raccogliere 10 mila euro per finanziare l’acquisto di un nuovo pulmino. Sarà possibile possibile donare diverse cifre predefinite (da un minino di 10 euro a un massimo di 500 euro) oppure decidere liberamente l’importo desiderato. In base all’importo scelto per ogni donazione è previsto un ringraziamento (ad esempio una pergamena, un portachiavi, una maglietta personalizzata, una serata con le associazioni e molto altro).

Al raggiungimento dell’80% del budget, BCC Barlassina co - finanzierà il restante 20%.

"Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità perché anche quello che può apparire solo un piccolo gesto per alcuni, può cambiare la vita di molti" concludono i referenti della cmapagna.