I mici hanno fame: raccolta pappe in Brianza

L'Enpa di Monza ha bisogno di pappe per i mici delle colonie feline di Monza e Brianza. E chiede aiuto ai brianzoli. Sabato 13 gennaio dalle 9.30 alle 18.30 all'Oasipet di Albiate sarà possibile dare una mano ai gatti delle colonie.

Saranno presenti i volontari dell'Ente nazionale protezione animali a raccogliere il cibo e fornire indicazioni e consigli a coloro che desiderano iniziare l'anno sotto il segno della solidarietà. Serve cibo per gatti preferibilmente umido di media qualità in lattine da 400g, ideale per riuscire a sfamare numeri elevati di mici. Vanno bene anche le buste di umido da 85/100g, più adatte per i membri della colonia più fragili o anziani.

"Le modalità sono quelle di sempre - fanno sapere dall'Enpa di Monza -. Mentre fate la spesa, potete mettere nel vostro carrello una o più scatole o buste di alimenti per mici. Vanno pagate alla cassa e poi consegnate ai volontari al tavolo ENPA, dove verranno smistate e registrate. Chi dona anche una sola scatola o busta di cibo potrà scegliere una delle figurine di ringraziamento che ritraggono alcuni dei numerosi gatti aiutati grazie alla raccolta".