A Monza il raduno nazionale dei cosplayer

Monza si trasforma per un fine settimana in capitale italiana dei cosplayer. Dal 22 al 24 luglio i Boschetti Reale ospiteranno la prima edizione del Raduno Nazionale Cosplay, una grande festa dedicata a chi ama travestirsi come i personaggi dei cartoon e dei fumetti. Così che passeggiando per l'area verde a due passi dalla Villa Reale sarà possibile incontrare Spiderman, Batman, Cenerentola, o i personaggi dei cartoon giapponesi

L'evento - organizzato dall'associazione culturale Arti Libere - si articolerà su tre giornate durante le quali (non solo gli appassionati del genere) potranno tuffarsi nel mondo dei comics. "Un programma fitto fitto di intrattenimenti per tutte le età - spiegano gli organizzatori -. Monza in occasione dell'evento si trasformerà per accompagnare il visitatore nel mondo comics. Gli appassionati di cosplay di tutta Italia si sono già dati appuntamento a Monza dove si esibiranno in contemporanea. Un evento magico".

Sono previsti anche premi per il miglior gruppo, il miglior personaggio femminile e maschille, il miglior bambino e bambina, il costume più simpatico, e il costume più brutto. L'ingresso è libero e la tre giorni sarà allietata da musica, set fotografici, dj set, street food, espositori del settore, giostre e un palco su cui sfilare per poi bere qualcosa di fresco e mangiare cibi d'eccellenza anche in stile Japan.

Per i cosplayer partecipare al contest sarà gratuito previa registrazione a questo link. Una giuria selezionerà i costumi migliori, che si contenderanno i premi messi in palio.